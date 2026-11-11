Traversant une période difficile en Premier League, Manchester Uniteda franchi une étape décisive concernant son nouveau manager. En cas de licenciement de Michael Carrick, le nom du successeur est désormais clair : le célèbre technicien argentin Mauricio Pochettino est devenu le candidat principal des Mancuniens.

Conditions du contrat et indemnité de rupture

The Athletic selon les informations publiées, mardi, les représentants de «Manchester United» ont finalisé tous les termes de la collaboration avec le camp de Mauricio Pochettino. Pour recruter l'entraîneur, actuellement à la tête de l'équipe nationale des États-Unis, le club anglais devra s'acquitter de certaines indemnités financières.

Pour l'instant, le club n'a pas officiellement contacté la Fédération américaine de football. Cependant, si la décision de signer avec Pochettino est confirmée, « MU » devra verser à la fédération américaine une indemnité de 10 millions de dollars pour rompre son contrat. De plus, son staff technique rejoindra également l'Angleterre, ce qui implique des indemnités supplémentaires.

Négociations et paramètres de l'équipe Détails et indicateurs Candidat principal Mauricio Pochettino (actuellement sélectionneur des États-Unis) Stade de l'accord Les représentants du club ont convenu des conditions avec les parties Paiement à la fédération américaine Pour rupture de contrat 10 millions de dollars indemnité Staff technique Les adjoints de Pochettino rejoindront également « MU » Situation de « MU » au classement Après 10 journées de Premier League, avec 8 points, 18e place

« La direction du club est contrainte de prendre des décisions rapides et radicales pour sortir l'équipe de la crise. »

Quels défis attendent « MU » ?

Manchester United enregistre des résultats inquiétants cette saison. Après 10 journées de Premier League, l'équipe n'a récolté que 8 points, chutant à la 18e place du classement. Ces performances médiocres ont poussé la direction à agir rapidement.

L'expérience de Mauricio Pochettino et le nouveau projet du club pourront-ils sauver les Mancuniens de la crise ? Nous le saurons dans les prochains jours après les annonces officielles.

Selon vous, l'arrivée de Mauricio Pochettino à Manchester United peut-elle transformer radicalement le jeu de l'équipe et la ramener vers le haut du tableau ? Donnez votre avis en commentaire !