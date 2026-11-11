Des scientifiques chinois ont créé un peigne inhabituel contre la chute des cheveux

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Des scientifiques chinois ont créé un peigne inhabituel contre la chute des cheveux

Des scientifiques chinois ont mis au point un nouvel appareil susceptible d'aider à lutter contre la chute des cheveux. Ressemblant à un peigne ordinaire, cet outil est équipé d'électrodes qui génèrent un faible champ électrique.

Les chercheurs expliquent que l'appareil utilise le champ électrique pour aider les traitements capillaires à mieux pénétrer jusqu'aux racines des cheveux.

L'appareil a été testé sur des souris pour le moment. Au cours des expériences, la fourrure des animaux a recommencé à pousser en seulement un mois. Selon les résultats notés par les chercheurs, l'effet de l'appareil était encore plus puissant que celui du minoxidil.

Néanmoins, l'efficacité de cette nouvelle technologie chez l'homme reste inconnue. Des recherches supplémentaires et des essais cliniques sont nécessaires pour déterminer sa sécurité et son efficacité.

Si les futurs tests donnent également des résultats positifs, cette invention pourrait devenir une nouvelle opportunité pour les personnes souffrant de perte de cheveux.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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