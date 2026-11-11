Un commerçant iranien boycotté en raison de sa ressemblance avec Netanyahu

Un commerçant exerçant à Téhéran, la capitale iranienne, a attiré l'attention des internautes en raison de sa ressemblance frappante avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, certains clients, mécontents de sa ressemblance avec le Premier ministre israélien, ont cessé de faire leurs achats dans sa boutique. Des rapports indiquent que cela aurait causé des pertes financières au commerçant.

Cependant, le média Jewish Breaking News n'a pas pu confirmer de manière indépendante les informations concernant un boycott organisé par les clients ou les pertes financières subies par le commerçant.

Il est noté que, plus tôt, certains internautes iraniens avaient appelé à soutenir le commerçant. Ainsi, sa ressemblance avec Netanyahu a suscité divers débats sur les réseaux sociaux.