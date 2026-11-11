Une rencontre informelle a eu lieu à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Après les négociations, Vladimir Poutine a personnellement invité son homologue biélorusse à poursuivre la discussion autour d'un dîner chez lui.

Coopération humanitaire et questions de sécurité

Lors de la rencontre entre les deux chefs d'État, la coopération bilatérale en matière de sécurité ainsi que les questions humanitaires liées au conflit en Ukraine ont été abordées. Vladimir Poutine a remercié Alexandre Loukachenko pour son aide dans l'organisation des échanges humanitaires en direction de l'Ukraine, soulignant que Moscou accorde une grande valeur à ces efforts.

De son côté, Alexandre Loukachenko a exprimé sa gratitude au président russe pour la mise en œuvre opportune des accords sur la garantie de la sécurité de la république. Le dirigeant biélorusse a annoncé que le pays avait pleinement maîtrisé les types d'armes modernes et renforcé sa préparation militaire en tenant compte de l'expérience du conflit ukrainien.

« La Biélorussie a maîtrisé les armes les plus modernes. Nous avons formé des unités de combat à part entière, allant des détachements de volontaires à l'armée régulière », — a déclaré Alexandre Loukachenko.

Paramètres de la rencontre et de la coopération Informations officielles et détails Date et format de la rencontre 10 novembre 2026, dialogue informel et dîner à domicile Principaux sujets abordés Sécurité, échanges humanitaires et relations économiques Actualités dans le domaine militaire La Biélorussie a maîtrisé les armes les plus modernes et créé des unités de combat à part entière Indicateur économique Volume des échanges commerciaux entre les deux pays de 21 pour cent a augmenté Invitation à dîner Vladimir Poutine a invité Loukachenko à être son invité chez lui après l'entretien officiel

« Dans le contexte d'une coopération solide dans les domaines politique et militaire, les indicateurs économiques entre la Russie et la Biélorussie augmentent également de manière significative. »

Une augmentation de 21 % du volume des échanges commerciaux

Au cours du dialogue, l'attention a été portée non seulement sur les questions militaires et politiques, mais aussi sur les questions économiques. Selon les mots d'Alexandre Loukachenko, le volume des échanges commerciaux mutuels entre la Russie et la Biélorussie au cours de la période actuelle de 21 pour cent a augmenté. Cela montre que l'intégration et les relations commerciales et économiques entre les pays frères se développent à un rythme soutenu.

Le fait que la rencontre se soit poursuivie de manière informelle et que les dirigeants aient discuté de questions régionales importantes lors d'un dîner dans un cadre privé a prouvé une fois de plus à quel point les relations d'alliance entre les deux pays sont étroites.

Selon vous, quel impact le renforcement de l'intégration militaro-politique et économique entre la Russie et la Biélorussie aura-t-il sur la sécurité globale dans la région ? Laissez votre avis dans les commentaires !