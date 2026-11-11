Ouzbékistan — Russie, match amical : tous les détails avant la rencontre à Tachkent

Demain, le 12 novembre, l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan affrontera la Russie lors d'un nouveau match amical de prestige. Une réunion officielle a eu lieu concernant les questions d'organisation et les deux parties ont convenu des conditions principales de la rencontre.

Couleurs des maillots et corps arbitral

Il a été annoncé que pour ce choc important, les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan porteront une tenue entièrement blanche, tandis que le gardien de but arborera une tenue jaune attirante. L'équipe nationale de Russie, qui jouera en tant qu'invitée, évoluera dans ses maillots rouges traditionnels .

Les officiels qui dirigeront le match ont également été confirmés. Ainsi, cette rencontre amicale sera arbitrée par une équipe venue du Tadjikistan voisin :