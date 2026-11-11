Ouzbékistan — Russie, match amical : tous les détails avant la rencontre à Tachkent
Demain, le 12 novembre, l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan affrontera la Russie lors d'un nouveau match amical de prestige. Une réunion officielle a eu lieu concernant les questions d'organisation et les deux parties ont convenu des conditions principales de la rencontre.
Couleurs des maillots et corps arbitral
Il a été annoncé que pour ce choc important, les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan porteront une tenue entièrement blanche, tandis que le gardien de but arborera une tenue jaune attirante. L'équipe nationale de Russie, qui jouera en tant qu'invitée, évoluera dans ses maillots rouges traditionnels .
Les officiels qui dirigeront le match ont également été confirmés. Ainsi, cette rencontre amicale sera arbitrée par une équipe venue du Tadjikistan voisin :
Arbitre central : L'arbitre FIFA Gumurodi Sa’dullo
Arbitres assistants : Hasan Karimov et Farhod Quralov
Paramètres et détails du match
Informations officielles et statistiques
Date et heure du match
12 novembre, coup d'envoi à 20h00
Lieu
Stade central Pakhtakor à Tachkent
Tenue de l'Ouzbékistan
Tenue entièrement blanche, gardien en jaune
Tenue de la Russie
Maillots rouges
Actualité de l'entraîneur
L'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro est dirigée par
Affluence des supporters
Selon l'Union russe de football, environ 1 000 supporters russes sont attendus
« Chaque match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie suscite un grand intérêt et offre des moments mémorables aux fans ».
Actualités de l'effectif et présence des supporters
Avant le match à venir, il y a également des nouvelles concernant notre équipe nationale. Il a été annoncé que le défenseur bien connu des fans, Abduqodir Husanov , n'a pas été convoqué pour ce rassemblement.
De plus, l'Union russe de football a rapporté qu'environ un millier de supporters devraient faire le déplacement depuis la Russie pour suivre ce match passionnant en direct du stade à Tachkent.
Selon vous, quel résultat l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, obtiendra-t-elle lors de ce match amical contre la Russie ? Donnez votre avis en commentaire !
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