Ouzbékistan — Russie, match amical : tous les détails avant la rencontre à Tachkent

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Ouzbékistan — Russie, match amical : tous les détails avant la rencontre à Tachkent

Demain, le 12 novembre, l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan affrontera la Russie lors d'un nouveau match amical de prestige. Une réunion officielle a eu lieu concernant les questions d'organisation et les deux parties ont convenu des conditions principales de la rencontre.

Couleurs des maillots et corps arbitral

Il a été annoncé que pour ce choc important, les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan porteront une tenue entièrement blanche, tandis que le gardien de but arborera une tenue jaune attirante. L'équipe nationale de Russie, qui jouera en tant qu'invitée, évoluera dans ses maillots rouges traditionnels .

Les officiels qui dirigeront le match ont également été confirmés. Ainsi, cette rencontre amicale sera arbitrée par une équipe venue du Tadjikistan voisin :

  • Arbitre central : L'arbitre FIFA Gumurodi Sa’dullo

  • Arbitres assistants : Hasan Karimov et Farhod Quralov

Paramètres et détails du match

Informations officielles et statistiques

Date et heure du match

12 novembre, coup d'envoi à 20h00

Lieu

Stade central Pakhtakor à Tachkent

Tenue de l'Ouzbékistan

Tenue entièrement blanche, gardien en jaune

Tenue de la Russie

Maillots rouges

Actualité de l'entraîneur

L'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro est dirigée par

Affluence des supporters

Selon l'Union russe de football, environ 1 000 supporters russes sont attendus

« Chaque match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie suscite un grand intérêt et offre des moments mémorables aux fans ».

Actualités de l'effectif et présence des supporters

Avant le match à venir, il y a également des nouvelles concernant notre équipe nationale. Il a été annoncé que le défenseur bien connu des fans, Abduqodir Husanov , n'a pas été convoqué pour ce rassemblement.

De plus, l'Union russe de football a rapporté qu'environ un millier de supporters devraient faire le déplacement depuis la Russie pour suivre ce match passionnant en direct du stade à Tachkent.

Selon vous, quel résultat l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, obtiendra-t-elle lors de ce match amical contre la Russie ? Donnez votre avis en commentaire !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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