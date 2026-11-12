Nouveau classement World Boxing : les boxeurs ouzbeks dominent la scène internationale

L'organisation internationale World Boxing a publié le classement officiel mis à jour pour le mois de novembre. Selon celui-ci, les talentueux boxeurs ouzbeks, qui concourent dans diverses catégories de poids, occupent les premières places et ont consolidé leurs positions. Notamment, chez les hommes, quatre de nos représentants occupent simultanément dans leurs catégories respectives la première place du classement.

Leaders masculins et podiums

Dans le classement masculin mis à jour, les représentants de l'école de boxe ouzbèke dominent plusieurs catégories. Notamment, Abdumalik Khalokov (60 kg), Asadkhuja Muydinkhujaev (65 kg), Javokhir Ummataliev (80 kg) ainsi qu'Akmaljon Isroilov (85 kg) occupent la première place mondiale dans leurs catégories de poids.

Catégorie de poids Boxeurs ouzbeks en tête et aux places d'honneur 50 kg Asilbek Jalilov (13e), Shodiyorjon Melikuziev (20e) 55 kg Mirazizbek Mirzakhalilov (15e), Samandar Olimov (19e), Shakhzod Muzaffarov (22e) 60 kg Abdumalik Khalokov (1ère place), Dilshod Abdumurodov (34e), Madiyar Daniyarov (40e) 65 kg Asadkhuja Muydinkhujaev (1ère place), Abdulloh Madaminov (7e), Adhamjon Mukhiddinov (31e) 70 kg Shavkatjon Boltaev (9e), Muhammadazizbek Ismoilov (34e) 75 kg Fazliddin Erkinboev (3e), Javokhir Abdurahimov (7e) 80 kg Javokhir Ummataliev (1ère place), Fazliddin Erkinboev (2e), Turabek Khabibullaev (23e) 85 kg Akmaljon Isroilov (1ère place), Jasurbek Yuldoshev (5e) 90 kg Turabek Khabibullaev (1ère place), Halimjon Mamasoliev (6e), Nusratbek Tokhirov (21e) 90+ kg Jahongir Zokirov (2e), Arman Makhanov (22e), Halimjon Mamasoliev (22e)

« Le fait que les boxeurs ouzbeks occupent régulièrement les premières places des classements internationaux est une preuve évidente de l'attention portée au sport dans notre pays et du potentiel de notre école. »

Nos boxeuses également au sommet

Les résultats du classement féminin sont également réjouissants. Un certain nombre de nos représentantes figurent dans le top 10 :

48 kg : Sabina Bobokulova — 6e, Farzona Fozilova — 11e

51 kg : Feruza Kazakova — 7e, Gulsevar Ganieva — 22e

65 kg : Navbahor Khamidova — 3e , Feruza Abdualimova — 23e

70 kg / 75 kg : Aziza Zokirova — 7e (dans les deux catégories)

80 kg : Rukhshona Parpieva — 7e

80+ kg : Oltinoy Sotimboeva — 6e

En vue : la finale de la Coupe du monde à Tachkent

Rappelons que du 26 novembre au 4 décembre dans notre capitale, Tachkent, la phase finale de la Coupe du monde World Boxing 2026 sera organisée à un haut niveau. Avant cette compétition prestigieuse, le classement mis à jour et les excellentes positions de nos athlètes devraient renforcer les chances de notre équipe nationale.

Selon vous, nos boxeurs pourront-ils conserver la première place au classement général lors de la finale de la Coupe du monde à Tachkent ? Laissez votre avis en commentaire !