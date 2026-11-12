Pep Guardiola pourrait diriger l'équipe nationale des États-Unis : de grands changements attendus

L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, pourrait poursuivre sa carrière au niveau international. Le prestigieux média The Athletic a rapporté que sa candidature est sérieusement discutée pour prendre les rênes de l'équipe nationale des États-Unis.

Chaîne de transferts et plans de la fédération américaine

Selon la source, l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de l'équipe nationale américaine pourrait dépendre de certains changements d'entraîneurs. En particulier, cela devrait se concrétiser si Mauricio Pochettino prenait la place de Michael Carrick à Manchester United.

Rappelons qu'avant ces informations, le célèbre technicien espagnol avait refusé une offre pour diriger l'équipe nationale d'Italie, préférant prendre une pause dans sa carrière d'entraîneur.

Les trophées de Pep Guardiola avec Manchester City Nombre de titres et statistiques Premier League Six fois vainqueur FA Cup Trois fois vainqueur EFL Cup Cinq fois vainqueur Community Shield Trois fois vainqueur Trophées sur la scène internationale Ligue des champions de l'UEFA, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du Monde des Clubs (une fois chacun)

« Au cours de sa carrière, Guardiola est devenu l'un des meilleurs entraîneurs au monde, remportant des succès inégalés non seulement avec Manchester City, mais aussi avec le FC Barcelone et le Bayern Munich ».

Le riche héritage de l'entraîneur et un nouveau défi

Pep Guardiola a remporté tous les trophées prestigieux possibles au niveau des clubs. En plus de dominer les terrains anglais avec Manchester City, il a également enregistré des résultats impressionnants dans les tournois européens. Si ce projet de la fédération américaine de football se concrétise, Guardiola vivra sa première expérience à la tête d'une équipe nationale.

Selon vous, le passage de Pep Guardiola du football de club à la direction de l'équipe nationale des États-Unis pourrait-il être une étape nouvelle et réussie dans sa carrière d'entraîneur ? Laissez votre avis dans les commentaires !