Islam Makhachev reçoit un statut mondial : Il raconte les détails du championnat de Sambo

Champion de l'UFC Islam Makhacheva été officiellement nommé par la Fédération Internationale de Sambo (FIAS) « ambassadeur mondial du sambo » selon le service de presse de l'école d'arts martiaux Abdulmanap Nurmagomedov, l'athlète a reçu ce titre prestigieux lors de sa récente visite en Ouzbékistan.

Championnat anniversaire à Tachkent et reconnaissance internationale

Islam Makhachev a visité du 5 au 8 novembre la ville de Tachkent, où il a participé au 50e championnat du monde anniversaire de sambo en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur de ce sport. Avant le début de la compétition, le président de la FIAS, Vasily Shestakov, a solennellement remis à Islam Makhachev et à la légende du MMA Fedor Emelianenko les documents officiels confirmant leur statut d'ambassadeurs mondiaux du sambo lors d'une conférence de presse.