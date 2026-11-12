Islam Makhachev reçoit un statut mondial : Il raconte les détails du championnat de Sambo

2 min de lecture39
Islam Makhachev reçoit un statut mondial : Il raconte les détails du championnat de Sambo

Champion de l'UFC Islam Makhacheva été officiellement nommé par la Fédération Internationale de Sambo (FIAS) « ambassadeur mondial du sambo » selon le service de presse de l'école d'arts martiaux Abdulmanap Nurmagomedov, l'athlète a reçu ce titre prestigieux lors de sa récente visite en Ouzbékistan.

Championnat anniversaire à Tachkent et reconnaissance internationale

Islam Makhachev a visité du 5 au 8 novembre la ville de Tachkent, où il a participé au 50e championnat du monde anniversaire de sambo en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur de ce sport. Avant le début de la compétition, le président de la FIAS, Vasily Shestakov, a solennellement remis à Islam Makhachev et à la légende du MMA Fedor Emelianenko les documents officiels confirmant leur statut d'ambassadeurs mondiaux du sambo lors d'une conférence de presse.

« Mon dernier voyage concerne l'Ouzbékistan. Le 50e championnat du monde anniversaire de sambo y a eu lieu. À mon avis, la compétition a été organisée à un niveau très élevé. Au total, 101 pays ont participé. Maintenant, je vais m'impliquer plus activement dans toutes les activités liées au sambo, car je suis officiellement devenu ambassadeur mondial du sambo. En Ouzbékistan, j'ai également reçu le titre de « Maître émérite des sports en sambo » », a déclaré Islam Makhachev.

Paramètres du championnat du monde anniversaire de Sambo

Détails et informations

Dates

5–8 novembre 2026

Lieu de la compétition

Complexe « Yangi O‘zbekiston » à Tachkent

Nombre de pays participants

Athlètes de 101 pays

Titres décernés

« Ambassadeur mondial du sambo » et « Maître émérite des sports en sambo » par la FIAS

Invités d'honneur de l'événement

Islam Makhachev et Fedor Emelianenko

« Cette grande compétition organisée à Tachkent est devenue non seulement une fête sportive, mais aussi un événement historique majeur pour la communauté sportive internationale. »

Cérémonies et ouverture au complexe « Yangi O‘zbekiston »

Le championnat s'est déroulé à un haut niveau au complexe « Yangi O‘zbekiston » dans notre capitale. Les meilleurs athlètes de 101 pays du monde y ont concouru. Dans le cadre de l'événement, Islam Makhachev, aux côtés du combattant légendaire Fedor Emelianenko, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture, a partagé son expérience avec les jeunes athlètes et a fourni des informations intéressantes sur sa carrière aux médias.

Selon vous, dans quelle mesure l'obtention d'un tel statut d'ambassadeur international par des stars mondiales comme Islam Makhachev donne-t-elle une impulsion à la popularisation du sambo parmi les jeunes ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport