Islam Makhachev reçoit un statut mondial : Il raconte les détails du championnat de Sambo
Champion de l'UFC Islam Makhacheva été officiellement nommé par la Fédération Internationale de Sambo (FIAS) « ambassadeur mondial du sambo » selon le service de presse de l'école d'arts martiaux Abdulmanap Nurmagomedov, l'athlète a reçu ce titre prestigieux lors de sa récente visite en Ouzbékistan.
Championnat anniversaire à Tachkent et reconnaissance internationale
Islam Makhachev a visité du 5 au 8 novembre la ville de Tachkent, où il a participé au 50e championnat du monde anniversaire de sambo en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur de ce sport. Avant le début de la compétition, le président de la FIAS, Vasily Shestakov, a solennellement remis à Islam Makhachev et à la légende du MMA Fedor Emelianenko les documents officiels confirmant leur statut d'ambassadeurs mondiaux du sambo lors d'une conférence de presse.
« Mon dernier voyage concerne l'Ouzbékistan. Le 50e championnat du monde anniversaire de sambo y a eu lieu. À mon avis, la compétition a été organisée à un niveau très élevé. Au total, 101 pays ont participé. Maintenant, je vais m'impliquer plus activement dans toutes les activités liées au sambo, car je suis officiellement devenu ambassadeur mondial du sambo. En Ouzbékistan, j'ai également reçu le titre de « Maître émérite des sports en sambo » », a déclaré Islam Makhachev.
Paramètres du championnat du monde anniversaire de Sambo
Détails et informations
Dates
5–8 novembre 2026
Lieu de la compétition
Complexe « Yangi O‘zbekiston » à Tachkent
Nombre de pays participants
Athlètes de 101 pays
Titres décernés
« Ambassadeur mondial du sambo » et « Maître émérite des sports en sambo » par la FIAS
Invités d'honneur de l'événement
Islam Makhachev et Fedor Emelianenko
« Cette grande compétition organisée à Tachkent est devenue non seulement une fête sportive, mais aussi un événement historique majeur pour la communauté sportive internationale. »
Cérémonies et ouverture au complexe « Yangi O‘zbekiston »
Le championnat s'est déroulé à un haut niveau au complexe « Yangi O‘zbekiston » dans notre capitale. Les meilleurs athlètes de 101 pays du monde y ont concouru. Dans le cadre de l'événement, Islam Makhachev, aux côtés du combattant légendaire Fedor Emelianenko, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture, a partagé son expérience avec les jeunes athlètes et a fourni des informations intéressantes sur sa carrière aux médias.
Selon vous, dans quelle mesure l'obtention d'un tel statut d'ambassadeur international par des stars mondiales comme Islam Makhachev donne-t-elle une impulsion à la popularisation du sambo parmi les jeunes ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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