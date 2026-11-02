Élection présidentielle en Bulgarie : Iliana Yotova en tête au second tour

Lors du second tour décisif de l'élection présidentielle en Bulgarie, la chef d'État sortante Iliana Yotova et son colistier à la vice-présidence Kirill Vilchev sont en tête avec une avance confortable.

Selon les données fournies par l'agence sociologique locale « Myara » et relayées par la chaîne BNT, les premiers décomptes indiquent que la présidente sortante est proche de la victoire avec 51,1 % des voix.

Chiffres clés du second tour et résultats des candidats

Le second tour, organisé dimanche, a opposé les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages lors du premier tour :

Iliana Yotova (présidente sortante) : Avec 51,1 % des voix, elle occupe la première place ;

Andrey Gyurov (ancien Premier ministre par intérim) : Son principal rival, l'ancien Premier ministre par intérim de Bulgarie, Andrey Gyurov, comptabilise 44,6 % des suffrages ;

Participation électorale : Selon les informations de l'agence sociologique, le taux de participation global des citoyens au scrutin s'est élevé à 25,5 %. tashkil etdi.

Quels sont les pouvoirs du président en Bulgarie ?

Dans le système constitutionnel bulgare, le statut du chef de l'État et son influence sur les processus politiques sont définis par plusieurs fonctions clés :