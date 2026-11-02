Élection présidentielle en Bulgarie : Iliana Yotova en tête au second tour
Lors du second tour décisif de l'élection présidentielle en Bulgarie, la chef d'État sortante Iliana Yotova et son colistier à la vice-présidence Kirill Vilchev sont en tête avec une avance confortable.
Selon les données fournies par l'agence sociologique locale « Myara » et relayées par la chaîne BNT, les premiers décomptes indiquent que la présidente sortante est proche de la victoire avec 51,1 % des voix.
Chiffres clés du second tour et résultats des candidats
Le second tour, organisé dimanche, a opposé les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages lors du premier tour :
Iliana Yotova (présidente sortante) : Avec 51,1 % des voix, elle occupe la première place ;
Andrey Gyurov (ancien Premier ministre par intérim) : Son principal rival, l'ancien Premier ministre par intérim de Bulgarie, Andrey Gyurov, comptabilise 44,6 % des suffrages ;
Participation électorale : Selon les informations de l'agence sociologique, le taux de participation global des citoyens au scrutin s'est élevé à 25,5 %. tashkil etdi.
Quels sont les pouvoirs du président en Bulgarie ?
Dans le système constitutionnel bulgare, le statut du chef de l'État et son influence sur les processus politiques sont définis par plusieurs fonctions clés :
Mandat : Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans ;
Principaux pouvoirs : Bien que le pays soit une république parlementaire et que le chef de l'État exerce principalement des fonctions représentatives, il dispose d'un droit de veto sur les lois ;
Force politique importante : Le président a le pouvoir de nommer un gouvernement intérimaire (technique) dans les cas prévus par la loi et est le commandant en chef des forces armées du pays.
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