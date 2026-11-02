Élection présidentielle en Bulgarie : Iliana Yotova en tête au second tour

·4·Monde
Élection présidentielle en Bulgarie : Iliana Yotova en tête au second tour

Lors du second tour décisif de l'élection présidentielle en Bulgarie, la chef d'État sortante Iliana Yotova et son colistier à la vice-présidence Kirill Vilchev sont en tête avec une avance confortable.

Selon les données fournies par l'agence sociologique locale « Myara » et relayées par la chaîne BNT, les premiers décomptes indiquent que la présidente sortante est proche de la victoire avec 51,1 % des voix.

Chiffres clés du second tour et résultats des candidats

Le second tour, organisé dimanche, a opposé les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages lors du premier tour :

  • Iliana Yotova (présidente sortante) : Avec 51,1 % des voix, elle occupe la première place ;

  • Andrey Gyurov (ancien Premier ministre par intérim) : Son principal rival, l'ancien Premier ministre par intérim de Bulgarie, Andrey Gyurov, comptabilise 44,6 % des suffrages ;

  • Participation électorale : Selon les informations de l'agence sociologique, le taux de participation global des citoyens au scrutin s'est élevé à 25,5 %. tashkil etdi.

Quels sont les pouvoirs du président en Bulgarie ?

Dans le système constitutionnel bulgare, le statut du chef de l'État et son influence sur les processus politiques sont définis par plusieurs fonctions clés :

  • Mandat : Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans ;

  • Principaux pouvoirs : Bien que le pays soit une république parlementaire et que le chef de l'État exerce principalement des fonctions représentatives, il dispose d'un droit de veto sur les lois ;

  • Force politique importante : Le président a le pouvoir de nommer un gouvernement intérimaire (technique) dans les cas prévus par la loi et est le commandant en chef des forces armées du pays.

BulgarieÉlections présidentiellesIliana YotovaAndrey GyurovPolitique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Comment le père d’Elon Musk a-t-il évalué la démocratie en Ukraine ?Comment le père d’Elon Musk a-t-il évalué la démocratie en Ukraine ?11 août 09:02La nouvelle Constitution entre en vigueur au Kazakhstan : le système de pouvoir se transformeLa nouvelle Constitution entre en vigueur au Kazakhstan : le système de pouvoir se transforme1 juillet 00:42Ramzan Kadyrov réélu à la tête de la Tchétchénie avec 99,85 % des voix !Ramzan Kadyrov réélu à la tête de la Tchétchénie avec 99,85 % des voix !21 septembre 16:12Aleksandar Vučić dissout le parlement : quand auront lieu les élections en Serbie ?Aleksandar Vučić dissout le parlement : quand auront lieu les élections en Serbie ?9 septembre 11:54De la présidence au poste de Premier ministre : Vučić annonce sa démission anticipéeDe la présidence au poste de Premier ministre : Vučić annonce sa démission anticipée6 septembre 10:43L'accusation de « coup d'État » abandonnée : La justice rend un verdict retentissant pour Kamchibek TachievL'accusation de « coup d'État » abandonnée : La justice rend un verdict retentissant pour Kamchibek Tachiev11 septembre 17:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques