Un retraité américain établit un record Guinness en regardant 1 207 films en un an

Glenwood Hoskin, un habitant de 60 ans de Pennsylvanie, aux États-Unis, est entré dans le Livre Guinness des records après avoir regardé 1 207 films au cinéma en un an. Il a ainsi battu le précédent record de 777 films. L'information a été rapportée par le Guinness World Records.

Glenwood Hoskin a regardé des films au cinéma Regal de York Haven d'avril 2024 à avril 2025. Il a assisté en moyenne à 3,3 séances par jour. Pour y parvenir, l'homme étudiait quotidiennement le programme du cinéma et planifiait de voir autant de films que possible, du matin jusqu'à minuit.

« J'aimais beaucoup sortir de chez moi. De plus, j'aime tester mes limites et me fixer des objectifs. Je suis une personne organisée, donc le processus de préparation et de planification m'a également procuré du plaisir », déclare le détenteur du record.

L'ancien employé du fisc a utilisé l'abonnement Regal Unlimited, qui coûte environ 28 dollars par mois, pour atteindre ce résultat. Cet abonnement lui permettait de regarder un nombre illimité de films au cinéma.

Pour réduire les dépenses, Hoskin préparait ses repas à la maison et les consommait entre les séances. Pendant les pauses, il restait actif en se promenant à l'intérieur et à l'extérieur du cinéma. Le personnel et la direction du cinéma, avec qui il a noué des liens, l'ont aidé à établir son emploi du temps quotidien, notamment en identifiant les films les plus courts.

Parmi les films visionnés, le détenteur du record a particulièrement apprécié « Le Robot sauvage » (« The Wild Robot ») et « Deadpool & Wolverine ». Ses genres préférés sont les films d'animation et les comédies.

Glenwood Hoskin a ainsi battu le record de l'Américain Zachary Swope, qui avait regardé 777 films en un an.