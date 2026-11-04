Un retraité américain établit un record Guinness en regardant 1 207 films en un an

·62·Monde
Un retraité américain établit un record Guinness en regardant 1 207 films en un an

Glenwood Hoskin, un habitant de 60 ans de Pennsylvanie, aux États-Unis, est entré dans le Livre Guinness des records après avoir regardé 1 207 films au cinéma en un an. Il a ainsi battu le précédent record de 777 films. L'information a été rapportée par le Guinness World Records.

Glenwood Hoskin a regardé des films au cinéma Regal de York Haven d'avril 2024 à avril 2025. Il a assisté en moyenne à 3,3 séances par jour. Pour y parvenir, l'homme étudiait quotidiennement le programme du cinéma et planifiait de voir autant de films que possible, du matin jusqu'à minuit.

« J'aimais beaucoup sortir de chez moi. De plus, j'aime tester mes limites et me fixer des objectifs. Je suis une personne organisée, donc le processus de préparation et de planification m'a également procuré du plaisir », déclare le détenteur du record.

L'ancien employé du fisc a utilisé l'abonnement Regal Unlimited, qui coûte environ 28 dollars par mois, pour atteindre ce résultat. Cet abonnement lui permettait de regarder un nombre illimité de films au cinéma.

Pour réduire les dépenses, Hoskin préparait ses repas à la maison et les consommait entre les séances. Pendant les pauses, il restait actif en se promenant à l'intérieur et à l'extérieur du cinéma. Le personnel et la direction du cinéma, avec qui il a noué des liens, l'ont aidé à établir son emploi du temps quotidien, notamment en identifiant les films les plus courts.

Parmi les films visionnés, le détenteur du record a particulièrement apprécié « Le Robot sauvage » (« The Wild Robot ») et « Deadpool & Wolverine ». Ses genres préférés sont les films d'animation et les comédies.

Glenwood Hoskin a ainsi battu le record de l'Américain Zachary Swope, qui avait regardé 777 films en un an.

Glenwood HoskinLivre Guinness des recordsCinéma RegalÉtats-UnisRecord
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme de plus de 2 mètres établit un record GuinnessUne femme de plus de 2 mètres établit un record Guinness21 août 10:02Une femme aux 38 dents bat le record GuinnessUne femme aux 38 dents bat le record Guinness21 août 09:28498 jours, 195 pays : un touriste américain fait le tour du monde à une vitesse record !498 jours, 195 pays : un touriste américain fait le tour du monde à une vitesse record !19 août 14:28Fait rare : Erling Haaland établit quatre records Guinness d’un coup !Fait rare : Erling Haaland établit quatre records Guinness d’un coup !14 août 09:35Une Indienne établit un nouveau record Guinness de longueur de cheveuxUne Indienne établit un nouveau record Guinness de longueur de cheveux12 août 15:26Nouveau record sensationnel dans le Livre Guinness : comment un footballeur a atteint un exploit mondialNouveau record sensationnel dans le Livre Guinness : comment un footballeur a atteint un exploit mondial12 août 11:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu