Une femme aux 38 dents bat le record Guinness

Indienne Kalpana Balan a attiré l’attention du monde entier par une particularité qui la distingue des personnes ordinaires. Dans sa bouche, elle possède 38 dents permanentes , un fait qui lui a permis d’entrer dans le Livre Guinness des records.

En général, un adulte peut avoir jusqu’à 32 dents permanentes. Kalpana Balan en possède six de plus, soit un total de 38 dents .

Selon les informations disponibles, sa mâchoire supérieure compte 18 dents, tandis que sa mâchoire inférieure en compte 20 . Cette particularité inhabituelle a permis à cette Indienne d’entrer dans le cercle des détenteurs de records Guinness.

Le cas de Kalpana est également intrigant pour les spécialistes. L’apparition de dents supplémentaires est rare chez l’être humain ; ces dents se développent généralement en plus des 32 dents habituelles.

Grâce à cette particularité anatomique inhabituelle, Kalpana Balan est devenue une détentrice de record connue dans le monde entier.

Ainsi, un nombre de dents considéré comme ordinaire par la plupart des gens est devenu un véritable record mondial pour Kalpana. Ses 38 dents attirent l’attention comme l’un des records les plus insolites de l’histoire de Guinness.