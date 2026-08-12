Une Indienne établit un nouveau record Guinness de longueur de cheveux

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Une Indienne établit un nouveau record Guinness de longueur de cheveux

La volonté, la patience et le respect des valeurs nationales peuvent parfois conduire à des résultats extraordinaires. Renu Dhariyal, une Indienne, a fait inscrire son nom dans le Livre Guinness des records grâce à ses 8 pieds 10 pouces (2,44 mètres) de cheveux, devenant ainsi la femme aux cheveux les plus longs de la planète.

L’Ukraine détrônée : comment le record de Renu a-t-il été enregistré ?

Blogueuse sur YouTube dans les domaines de la beauté et des soins capillaires, Renu Dhariyal a été officiellement reconnue comme la femme actuellement en vie ayant les cheveux les plus longs. Elle a réussi à dépasser l’Ukrainienne Aliia Nasyrova, qui détenait jusqu’alors ce titre avec une chevelure de 8 pieds 5,3 pouces.

Selon Renu, elle ne s’est pas coupé les cheveux depuis 2015, soit depuis plus de 11 ans, et s’est consacrée exclusivement à les laisser pousser.

« Je laisse pousser mes cheveux sans interruption depuis 2015. Dans la culture indienne et nos traditions ancestrales, les cheveux longs sont considérés comme le symbole de la beauté exceptionnelle et de la pudeur féminines. Ce sont précisément ces valeurs nationales qui m’ont inspirée à laisser pousser mes cheveux aussi longs » a déclaré Renu dans une interview accordée aux représentants de Guinness.

Secrets naturels et des heures de soins

Préserver des cheveux qui approchent les 2,5 mètres et les maintenir en bonne santé n’est pas une mince affaire. Renu ne cache pas que cette beauté est le fruit d’un travail considérable et d’un processus exigeant :

« Prendre soin de cheveux aussi longs demande énormément de patience. Je passe des heures à les laver, les sécher et les peigner soigneusement à chaque fois. Je n’utilise jamais de produits chimiques : mon plus grand secret, ce sont uniquement des produits naturels ».

Le record historique reste détenu par la Chine !

À titre d’information, Renu Dhariyal est actuellement la détentrice du record parmi les femmes vivantes, mais le record absolu de l’histoire de l’humanité chez les femmes appartient à la Chinoise Xie Qiuping. Lors d’une mesure officielle effectuée en 2004, ses cheveux atteignaient l’incroyable longueur de 18 pieds 5,54 pouces (près de 5,63 mètres) .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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