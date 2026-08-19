498 jours, 195 pays : un touriste américain fait le tour du monde à une vitesse record !

Le touriste américain Michael Zervos a établi un résultat exceptionnel en visitant, en seulement 498 jours, les 195 pays du monde pris en compte par le Guinness des records.

Un nouveau pays presque tous les trois jours

Zervos a commencé son voyage en janvier 2024 et l’a achevé en mai 2025.

Il n’a consacré qu’environ un an et quatre mois à son tour du monde.

Le plus étonnant est que le voyageur est resté en moyenne moins de trois jours dans chaque pays.

Un tel voyage exige non seulement beaucoup d’argent et de temps, mais aussi des vols incessants, des visas, des passages de frontières et une planification rigoureuse.

Le résultat de Michael Zervos a été enregistré comme le record du tour des 195 pays du monde dans le délai le plus court.