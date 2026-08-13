Des coffres-forts souterrains secrets pour les riches sont construits en Suisse

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Des coffres-forts souterrains secrets pour les riches sont construits en Suisse

Dans les Alpes suisses, des coffres souterrains destinés à conserver en toute sécurité les objets de valeur de personnes extrêmement riches sont en construction. Le nouveau projet devrait être lancé l’année prochaine. C’est ce qu’a Point.md rapporté.

Selon le promoteur du projet, Tomas Gasser, près de 20 coffres souterrains seront aménagés dans le massif du Brünig, au centre de la Suisse. Ces installations spéciales permettront de conserver des œuvres d’art, des métaux précieux, des voitures de collection et des vins rares.

L’accès aux coffres souterrains sera strictement contrôlé. Les visiteurs devront d’abord passer par un poste de contrôle, puis se soumettre à plusieurs vérifications supplémentaires. Les détails précis du système de sécurité n’ont pas encore été divulgués.

La location d’un coffre commence à un million de francs

Selon le projet, le droit d’utiliser chaque espace souterrain sera accordé pour 99 ans en location. Les prix commenceront à 1 million de francs suisses, soit environ 1,07 million d’euros.

Les auteurs du projet soulignent que la demande pour ce type de service est élevée. Certains clients fortunés ont même déjà acheté à l’avance le droit d’utiliser ces installations.

Tomas Gasser explique que certaines personnes aisées cherchent à conserver une partie de leurs actifs et objets de valeur dans un lieu sûr et fiable. Selon lui, l’image de Dubaï, autrefois considéré comme une zone sûre, est également en train de changer.

Les anciens bunkers militaires pourraient également être réutilisés

La Suisse dispose déjà d’une expérience dans l’utilisation d’anciens bunkers militaires pour conserver des objets de valeur. Construits dans les régions montagneuses du pays, ces ouvrages se distinguent par leur haut niveau de protection.

Dans le contexte de la « menace russe », l’armée suisse examine actuellement la possibilité de remettre certains anciens bunkers en service. Il est notamment question de les utiliser pour stocker des munitions et d’autres équipements nécessaires.

Ainsi, les installations souterraines suisses autrefois construites à des fins militaires deviennent désormais des lieux très demandés, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la conservation des actifs précieux de personnes fortunées.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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