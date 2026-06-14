Le 14 juin, la Suisse organise un référendum national sur deux questions importantes pour l'avenir du pays. L'une d'elles est l'initiative visant à limiter la population, un sujet qui suscite un grand intérêt dans les cercles publics et politiques.

Selon la proposition, la population suisse ne devrait pas dépasser 10 millions d'habitants après 2050. Actuellement, le pays compte plus de 9 millions d'habitants, et si le taux de croissance démographique actuel se maintient, ce chiffre pourrait être atteint bien avant l'échéance.

Les auteurs de l'initiative soulignent que la croissance rapide de la population entraîne des pénuries de logements et une pression accrue sur les infrastructures de transport et sociales. Ils préconisent donc de maintenir la croissance démographique dans certaines limites.

Cependant, le Conseil fédéral, organe exécutif suprême du pays, ne soutient pas cette initiative. Les représentants du gouvernement affirment que de telles restrictions pourraient avoir des conséquences négatives pour l'économie et le marché du travail.

Les experts notent qu'actuellement, plus d'un quart de la population suisse est composée de ressortissants étrangers. La plupart d'entre eux sont des travailleurs migrants venus d'Italie, d'Allemagne, du Portugal et de France.