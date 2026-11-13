Un enfant de 6 ans dépense toutes ses économies pour sauver un poussin écrasé par son vélo

Le geste d'un enfant de six ans, petit mais empreint d'une grande affection, a ému de nombreuses personnes. Après avoir accidentellement écrasé un poussin avec son vélo, il a décidé de tout faire pour le sauver.

Après l'incident, le petit garçon n'est pas resté indifférent. Il a pris toutes ses économies et a emmené le poussin blessé chez le vétérinaire. Son seul souhait était de sauver la vie de l'oiseau et de l'aider.

Cet acte a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont salué sa responsabilité malgré son jeune âge et la compassion dont il a fait preuve envers ce petit animal.

Cette histoire nous rappelle une fois de plus que la gentillesse et la compassion n'ont pas d'âge. Parfois, le plus bel exemple d'humanité se manifeste dans des gestes aussi simples et sincères.