Un primate venimeux non répertorié depuis près de 90 ans a été découvert en Indonésie

La persistance du loris lent de Banga, un primate vivant sur l'île indonésienne de Bangka qui n'avait pas été documenté scientifiquement depuis près de 90 ans, a été confirmée. Un centre local de sauvetage animalier a recensé plus de 90 individus entre 2015 et 2025, selon une nouvelle étude scientifique.

Les données de l'étude ont été collectées par les experts de l'Alobi Wildlife Rescue Center en Indonésie. Selon eux, le loris lent de Banga a été mentionné pour la dernière fois dans la littérature scientifique dans les années 1930 et était considéré comme potentiellement disparu. Cependant, les habitants locaux continuaient d'en apercevoir et d'alerter le centre de secours.

Sur les plus de 90 animaux secourus, 86 ont été relâchés dans sept zones de l'île après leur réhabilitation. Certains ont été trouvés dans des zones résidentielles, des jardins, près des routes et dans des plantations, ce qui indique une réduction de leur habitat naturel et une augmentation des conflits avec les humains.

Le loris lent de Banga est un petit primate nocturne aux grands yeux vivant dans les arbres. Sa caractéristique la plus inhabituelle est sa morsure venimeuse. L'animal possède des glandes près des coudes qui sécrètent un liquide qu'il lèche et mélange à sa salive, rendant sa morsure toxique. Cela peut provoquer chez l'homme de fortes douleurs, des gonflements, des réactions allergiques graves et, dans certains cas, un choc anaphylactique mortel.

Les scientifiques soulignent que l'avenir de l'espèce est gravement menacé. Sur l'île de Bangka, l'extraction illégale d'étain, l'expansion des plantations d'huile de palme et la déforestation réduisent leur habitat naturel. Les lignes électriques, les routes et le commerce illégal d'animaux constituent également des dangers.

Les experts insistent sur la nécessité de mener des recherches supplémentaires pour déterminer la population et l'aire de répartition de ces primates, ainsi que de protéger les forêts restantes. Le nombre exact de loris lents de Banga encore présents sur l'île reste inconnu.