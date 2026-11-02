Un primate venimeux non répertorié depuis près de 90 ans a été découvert en Indonésie

·6·Monde
Un primate venimeux non répertorié depuis près de 90 ans a été découvert en Indonésie

La persistance du loris lent de Banga, un primate vivant sur l'île indonésienne de Bangka qui n'avait pas été documenté scientifiquement depuis près de 90 ans, a été confirmée. Un centre local de sauvetage animalier a recensé plus de 90 individus entre 2015 et 2025, selon une nouvelle étude scientifique.

Les données de l'étude ont été collectées par les experts de l'Alobi Wildlife Rescue Center en Indonésie. Selon eux, le loris lent de Banga a été mentionné pour la dernière fois dans la littérature scientifique dans les années 1930 et était considéré comme potentiellement disparu. Cependant, les habitants locaux continuaient d'en apercevoir et d'alerter le centre de secours.

Sur les plus de 90 animaux secourus, 86 ont été relâchés dans sept zones de l'île après leur réhabilitation. Certains ont été trouvés dans des zones résidentielles, des jardins, près des routes et dans des plantations, ce qui indique une réduction de leur habitat naturel et une augmentation des conflits avec les humains.

Le loris lent de Banga est un petit primate nocturne aux grands yeux vivant dans les arbres. Sa caractéristique la plus inhabituelle est sa morsure venimeuse. L'animal possède des glandes près des coudes qui sécrètent un liquide qu'il lèche et mélange à sa salive, rendant sa morsure toxique. Cela peut provoquer chez l'homme de fortes douleurs, des gonflements, des réactions allergiques graves et, dans certains cas, un choc anaphylactique mortel.

Les scientifiques soulignent que l'avenir de l'espèce est gravement menacé. Sur l'île de Bangka, l'extraction illégale d'étain, l'expansion des plantations d'huile de palme et la déforestation réduisent leur habitat naturel. Les lignes électriques, les routes et le commerce illégal d'animaux constituent également des dangers.

Les experts insistent sur la nécessité de mener des recherches supplémentaires pour déterminer la population et l'aire de répartition de ces primates, ainsi que de protéger les forêts restantes. Le nombre exact de loris lents de Banga encore présents sur l'île reste inconnu.

Loris lent de BangaAlobi Wildlife Rescue CenterIndonésiePrimatesBiodiversité
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le seul primate venimeux au monde, disparu depuis près d'un siècle, a été redécouvert en IndonésieLe seul primate venimeux au monde, disparu depuis près d'un siècle, a été redécouvert en Indonésie22 octobre 14:43Accident horrible en Indonésie : collision entre un bus et un camion-citerneAccident horrible en Indonésie : collision entre un bus et un camion-citerne6 mai 21:39Un homme aux Pays-Bas saisit la justice pour voir son chat après son divorceUn homme aux Pays-Bas saisit la justice pour voir son chat après son divorceHier 23:17Cyberattaque majeure : comment des hackers nord-coréens ont piraté la plateforme crypto BinanceCyberattaque majeure : comment des hackers nord-coréens ont piraté la plateforme crypto BinanceHier 22:57Une femme agressée par une inconnue dans la rue au Canada (vidéo)Une femme agressée par une inconnue dans la rue au Canada (vidéo)Hier 22:48Au Kazakhstan, les parents d'adolescents ayant harcelé une femme à la recherche de son chat ont été condamnés à une amendeAu Kazakhstan, les parents d'adolescents ayant harcelé une femme à la recherche de son chat ont été condamnés à une amendeHier 22:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques