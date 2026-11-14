La NASA recrute de nouveaux astronautes pour des missions sur la Lune et Mars

La NASA a commencé à sélectionner de nouveaux candidats astronautes qui participeront aux vols vers la Lune, aux opérations sur sa surface et à la préparation des futures missions vers Mars. Les candidats sélectionnés pourront participer aux prochaines missions du programme Artemis et contribuer à l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune.

Selon la NASA, les candidats doivent être citoyens américains et titulaires d'un master dans l'une des disciplines STEM auprès d'un établissement d'enseignement supérieur accrédité. Cela inclut des domaines tels que l'ingénierie, la biologie, la physique et l'informatique.

Cependant, certaines qualifications alternatives sont acceptées à la place du master. Par exemple, avoir suivi au moins deux ans de doctorat dans un domaine technique pertinent, détenir un diplôme médical spécifique ou avoir terminé une école de pilotes d'essai reconnue peut satisfaire aux exigences.