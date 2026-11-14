La NASA recrute de nouveaux astronautes pour des missions sur la Lune et Mars
La NASA a commencé à sélectionner de nouveaux candidats astronautes qui participeront aux vols vers la Lune, aux opérations sur sa surface et à la préparation des futures missions vers Mars. Les candidats sélectionnés pourront participer aux prochaines missions du programme Artemis et contribuer à l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune.
Selon la NASA, les candidats doivent être citoyens américains et titulaires d'un master dans l'une des disciplines STEM auprès d'un établissement d'enseignement supérieur accrédité. Cela inclut des domaines tels que l'ingénierie, la biologie, la physique et l'informatique.
Cependant, certaines qualifications alternatives sont acceptées à la place du master. Par exemple, avoir suivi au moins deux ans de doctorat dans un domaine technique pertinent, détenir un diplôme médical spécifique ou avoir terminé une école de pilotes d'essai reconnue peut satisfaire aux exigences.
Les candidats doivent également justifier d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans leur spécialité après l'obtention de leur diplôme. Pour les pilotes, des heures de vol spécifiques sont requises, et pour les médecins, une expérience en résidence est parfois prise en compte.
En outre, les candidats doivent réussir l'examen médical de la NASA pour les vols spatiaux de longue durée et posséder des compétences en leadership, en travail d'équipe et en communication.
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 3 décembre 2026 à 23h59, heure de l'Est des États-Unis. La NASA prévoit de sélectionner les nouveaux candidats astronautes fin 2027.
L'agence souligne que la nouvelle génération d'astronautes pourra travailler sur la surface lunaire, assurer une présence humaine permanente et développer l'expérience et les technologies nécessaires aux vols habités vers Mars.
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