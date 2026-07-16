Le président sud-coréen vend sa maison et se retrouve sans domicile personnel

Corée du Sud Le président Lee Jae-myung a annoncé avoir vendu son unique appartement et ne plus posséder de logement personnel. Il a souligné avoir pris cette décision afin de renforcer la confiance dans la politique du logement menée par le gouvernement.

Il est rapporté que le président a mis en vente en février dernier son appartement de 164 mètres carrés, où il résidait depuis 1998. La propriété a été vendue pour 2,9 milliards de wons (environ 1,9 million de dollars américains).

Selon Lee Jae-myung, cette mesure sert à soutenir concrètement les réformes visant à réguler le marché immobilier et à accroître la confiance des citoyens envers la politique gouvernementale.

Actuellement Corée du Sud le gouvernement poursuit activement des réformes visant à améliorer l'offre de logements, à augmenter le nombre de nouvelles résidences et à réduire le nombre d'appartements vacants à des fins d'investissement.