Une femme aveugle de naissance en Italie a effectué plus de 200 heures de vol

Lucia Sabrina Papa, une Italienne de 56 ans aveugle de naissance, a appris à piloter un avion et a accumulé plus de 200 heures de vol. Elle est connue comme la première élève pilote malvoyante du pays.

Sabrina s'intéresse aux avions depuis son enfance. Petite, elle rêvait de voler en entendant le bruit des avions survolant l'aéroport militaire près de chez elle. Cependant, en raison de son handicap visuel, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser ce rêve.

En 2016, elle a rencontré des organisations aidant les personnes handicapées à pratiquer l'aviation et a commencé des cours de pilotage. Elle a d'abord volé comme passagère, puis a maîtrisé le système de contrôle avec l'aide d'un instructeur.

Pendant les cours, Sabrina et son instructeur ont développé une méthode tactile spéciale. L'instructeur explique la position de l'avion en utilisant le toucher et lit les instruments à haute voix. C'est ainsi qu'elle a appris les manœuvres nécessaires pour piloter.

Outre des avions ultralégers comme le Sky Arrow et le Tecnam P-92, elle a également piloté des Cessna 152, des Cessna 172 et l'avion acrobatique Extra EA-200. Cependant, Sabrina ne possède pas encore de licence de pilote privé et effectue tous ses vols accompagnée d'un instructeur, prêt à intervenir si nécessaire.

En décembre 2024, elle a publié un livre sur sa vie et ses expériences de vol intitulé «Volando nell'invisibile» («Voler dans l'invisible»). Elle y raconte sa passion pour l'aviation, les défis rencontrés lors de sa formation et le chemin parcouru pour réaliser son rêve.

En novembre 2026, Sabrina a visité la tour de contrôle de l'aéroport de Fiumicino à Rome. Elle y a découvert le travail des contrôleurs aériens et les technologies utilisées pour assurer la sécurité des vols.