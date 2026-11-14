S'unir face aux catastrophes : comment les pays de la CEI coopèrent-ils ?

Depuis hier, 13 novembre, la ville de Chymkent au Kazakhstan accueille la réunion ordinaire du Conseil interétatique de la CEI sur les situations d'urgence naturelles et technogènes. C'est ce qu'a rapporté le service de presse du ministère des Situations d'urgence de la République du Kazakhstan.

Hôte historique et participants

Cette rencontre internationale revêt une importance particulière pour le Kazakhstan, car le pays accueille pour la première fois en 11 ans un événement d'une telle envergure. Cela témoigne de l'urgence des questions de sécurité et de coopération dans la région.

La participation des personnes suivantes est attendue à la réunion :

Neuf représentants autorisés des pays de la CEI en matière de situations d'urgence ;

des responsables du Comité exécutif de la CEI.

Principaux sujets de discussion

Les membres du Conseil discuteront d'un ordre du jour complet. L'accent sera mis sur les domaines suivants :