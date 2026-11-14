S'unir face aux catastrophes : comment les pays de la CEI coopèrent-ils ?
Depuis hier, 13 novembre, la ville de Chymkent au Kazakhstan accueille la réunion ordinaire du Conseil interétatique de la CEI sur les situations d'urgence naturelles et technogènes. C'est ce qu'a rapporté le service de presse du ministère des Situations d'urgence de la République du Kazakhstan.
Hôte historique et participants
Cette rencontre internationale revêt une importance particulière pour le Kazakhstan, car le pays accueille pour la première fois en 11 ans un événement d'une telle envergure. Cela témoigne de l'urgence des questions de sécurité et de coopération dans la région.
La participation des personnes suivantes est attendue à la réunion :
Neuf représentants autorisés des pays de la CEI en matière de situations d'urgence ;
des responsables du Comité exécutif de la CEI.
Principaux sujets de discussion
Les membres du Conseil discuteront d'un ordre du jour complet. L'accent sera mis sur les domaines suivants :
Action commune : Élaborer des mesures conjointes rapides et efficaces en cas de catastrophes naturelles transfrontalières et de désastres technogènes.
Formation du personnel : Formation professionnelle des pompiers et des secouristes, introduction de méthodes modernes et échange d'expériences.
Coopération internationale : Développer et renforcer davantage les relations interétatiques dans le domaine de la protection civile.
Paramètres de la réunion
Informations
Date
Vendredi
Lieu
Chymkent, Kazakhstan
Organisateur
Conseil interétatique de la CEI / Ministère des Situations d'urgence du Kazakhstan
Objectif principal
Assurer la sécurité régionale
Sans aucun doute, de telles réunions servent d'étape importante dans la formation d'une stratégie unique et coordonnée pour prévenir et combattre les situations d'urgence dans l'espace de la CEI.
Selon vous, dans quelle mesure de tels conseils internationaux améliorent-ils réellement le travail des secouristes ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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