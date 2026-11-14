Friedrich Merz s'adresse aux États-Unis et révèle les inquiétudes de l'Europe

Le chancelier allemand Friedrich Merz a fait une déclaration importante aux États-Unis lors de la réunion de la Communauté politique européenne à Dublin. Selon lui, les pays européens sont gravement préoccupés par d'éventuelles décisions inattendues ou des « surprises » de la part des États-Unis concernant le conflit en Ukraine.

La déclaration de Dublin et les souvenirs d'« Anchorage »

Lors d'un échange avec les journalistes, Friedrich Merz a rappelé que le président américain Donald Trump prévoit de discuter de la question ukrainienne avec le président russe Vladimir Poutine dans les semaines à venir.

« Nous savons que le président Trump prévoit de discuter de l'Ukraine avec le président Poutine la semaine prochaine. Ici, à Dublin, certains craignent que cela ne devienne un “second moment d'Anchorage”. À cet égard, je tiens à transmettre une fois de plus notre signal aux États-Unis : s'il vous plaît, pas de surprises » — a déclaré le chancelier allemand.

Rappelons que, le 15 août 2025, la première rencontre en tête-à-tête entre les présidents russe et américain depuis 2021 a eu lieu à la base militaire d'Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska. À l'époque, le sujet principal du sommet était la résolution du conflit ukrainien, et les dirigeants européens craignent que de tels accords à huis clos ne soient conclus sans leur participation.

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Incertitudes dans les relations entre l'Europe et les États-Unis

Selon les experts, les dirigeants européens craignent que leurs intérêts ne soient ignorés ou que les États-Unis et la Russie ne parviennent à des accords géopolitiques importants de leur côté. Cet appel ferme de Merz montre clairement que l'Allemagne et l'Union européenne souhaitent avoir leur mot à dire dans toute négociation concernant l'Ukraine et ne pas être confrontées à des décisions brusques de Washington.

Selon vous, dans quelle mesure les inquiétudes des dirigeants européens concernant les négociations entre les États-Unis et la Russie sont-elles fondées ? Laissez votre avis dans les commentaires !