Déclaration inattendue de la Maison Blanche : quand aura lieu la rencontre entre les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine ?
L'administration américaine prévoit d'organiser une rencontre trilatérale entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Selon le service de presse de la Maison Blanche, cet important dialogue historique pourrait avoir lieu le 19 novembre de cette année.
Sommet de l'APEC à Shenzhen
Selon un représentant de l'administration américaine, la rencontre des chefs des trois États devrait se tenir en marge du sommet de l'APEC qui aura lieu jeudi prochain à Shenzhen, en Chine.
Cet événement est considéré comme l'une des plateformes politiques les plus influentes à l'échelle mondiale, et le dialogue entre les dirigeants des principales puissances mondiales pourrait entraîner des changements majeurs dans les relations internationales.
Détails de la rencontre
Informations
Date
19 novembre (jeudi)
Lieu
Shenzhen, Chine (site du sommet de l'APEC)
Participants
Dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine
Question principale
Réduction des arsenaux nucléaires
Sujet principal de discussion et position des parties
La Maison Blanche a indiqué que le président américain Donald Trump vise à soulever la question de la réduction des arsenaux nucléaires lors de cette rencontre. Cependant, la partie américaine a également noté qu'elle ne s'attend pas à la signature d'un accord ou d'un traité officiel à l'issue de ce dialogue.
Parallèlement, l'assistant du président russe, Iouri Ouchakov, avait précédemment annoncé qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump était prévue en marge du sommet de l'APEC. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a également confirmé que la rencontre au format trilatéral entre les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la Chine était en cours d'étude approfondie.
Selon vous, dans quelle mesure cette rencontre trilatérale entre les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine aura-t-elle un impact positif sur la sécurité mondiale ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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