L'administration américaine prévoit d'organiser une rencontre trilatérale entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Selon le service de presse de la Maison Blanche, cet important dialogue historique pourrait avoir lieu le 19 novembre de cette année.

Sommet de l'APEC à Shenzhen

Selon un représentant de l'administration américaine, la rencontre des chefs des trois États devrait se tenir en marge du sommet de l'APEC qui aura lieu jeudi prochain à Shenzhen, en Chine.

Cet événement est considéré comme l'une des plateformes politiques les plus influentes à l'échelle mondiale, et le dialogue entre les dirigeants des principales puissances mondiales pourrait entraîner des changements majeurs dans les relations internationales.