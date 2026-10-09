Qu'est-ce qui fascine les Ouzbeks en Géorgie ?

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Qu'est-ce qui fascine les Ouzbeks en Géorgie ?

La nature pittoresque de la région du Caucase, ses monuments anciens et son riche patrimoine culturel attirent de plus en plus les voyageurs ouzbeks. Selon les dernières données officielles fournies par le Comité national des statistiques de la République d'Ouzbékistan, au cours des 8 premiers mois de 2026 (janvier-août), un total de 13,6 mille citoyens ont voyagé en Géorgie à des fins touristiques.

La mise en place de vols directs ainsi qu'un régime de visa simplifié ont considérablement accru l'intérêt des touristes ouzbeks pour cette destination.

Pourquoi la Géorgie ? Statistiques précises sur les objectifs de voyage

Dans le rapport publié par le Comité national des statistiques, les raisons des visites de nos compatriotes en Géorgie sont réparties comme suit :

  • Voyage et loisirs : 12 548 personnes (la grande majorité du flux total a choisi des voyages purement touristiques) ;

  • Visite à la famille et aux proches : 831 personnes ;

  • Voyages d'affaires et professionnels : 134 personnes ;

  • Tourisme médical et de santé : 94 personnes (visiteurs des célèbres stations thermales de Borjomi et des sources minérales) ;

  • Éducation et études : 9 personnes.

Facteurs ayant conquis le cœur des voyageurs

Ce n'est pas un hasard si la Géorgie est devenue une destination populaire pour les Ouzbeks :

  • Harmonie culturelle et naturelle : Les vieilles rues de Tbilissi, les hautes montagnes du Caucase, la station balnéaire de Batoumi sur la mer Noire et la cuisine nationale unique plaisent aux touristes ouzbeks ;

  • Absence de barrière linguistique : La facilité de communication avec la population locale et les traditions d'hospitalité rendent le voyage plus confortable ;

  • Facilité logistique : Les vols saisonniers et réguliers permettent d'économiser du temps de trajet et de choisir des forfaits touristiques abordables.

La croissance constante du nombre de voyageurs en Géorgie témoigne de l'élargissement progressif de la géographie du tourisme étranger pour les Ouzbeks.

Comité National des Statistiques de la République d'OuzbékistanGéorgieTbilissiBatoumiTourisme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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