Tournoi sensationnel à Tbilissi : Super comeback de Dvalishvili contre Cejudo (vidéo)

·35·Sport
Tournoi sensationnel à Tbilissi : Super comeback de Dvalishvili contre Cejudo (vidéo)

Dans la capitale géorgienne, Tbilissi, s'est achevé un tournoi majeur réunissant des maîtres de la lutte libre et des arts martiaux mixtes, RAF League . Ce spectacle, qui a rassemblé les meilleurs combattants du monde, a été riche en résultats inattendus et en véritables drames sportifs. Zamin.uz présente les détails des affrontements les plus sensationnels de la soirée.

La victoire incroyable de Merab Dvalishvili

Lors du combat principal de la soirée, l'ancien champion de l'UFC dans la catégorie poids légers Merab Dvalishvili et un autre ancien champion de l'UFC, médaillé d'or olympique en lutte libre, Henry Cejudo se sont affrontés sur le tapis. Le duel s'est transformé en un véritable thriller :

  • Début difficile : Le premier round a mal commencé pour Dvalishvili, qui était mené par l'expérimenté Cejudo sur le score de 0-8 .

  • Super comeback : Dans la deuxième manche, Merab a fait preuve d'un caractère exceptionnel. Il a pris l'initiative et a épuisé Cejudo avec des takedowns successifs.

En conséquence, Dvalishvili a réussi à marquer 11 points consécutifs lors de la deuxième manche, remportant finalement le combat sur le score de 11-8 .

Choc des champions olympiques : Sadulaev battu par surprise

Le deuxième événement majeur de la soirée a opposé deux grands noms du monde de la lutte libre. Le double champion olympique Abdulrashid Sadulaev ("Tank") a affronté un autre champion olympique américain, Kyle Snyder.

Dans cet affrontement intense, la chance a souri au lutteur américain — Sadulaev a dû s'incliner face à Snyder lors du combat de cette année.

Victoire convaincante d'Arman Tsarukyan

Dans le cadre de ce spectacle sportif, l'un des prétendants les plus sérieux au titre poids léger de l'UFC, Arman Tsarukyan a également démontré son talent. Il a affronté l'athlète expérimenté du Kazakhstan, Kuat Khamitov.

Dominant tout au long du combat, Tsarukyan a remporté une victoire nette par supériorité technique, ajoutant une nouvelle victoire importante à son palmarès.

Résultats principaux du tournoi :

Combattants

Résultat

Statut / Méthode

Merab Dvalishvili — Henry Cejudo

11 - 8

Combat principal (Victoire par comeback)

Abdulrashid Sadulaev — Kyle Snyder

Victoire de Snyder

Deuxième combat majeur

Arman Tsarukyan — Kuat Khamitov

Victoire de Tsarukyan

Par supériorité technique

Merab DvalishviliГенри СехудоAbdulrashid SadulaevКайл СнайдерТбилиси
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Umar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliUmar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliAujourd'hui, 13:08Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Aujourd'hui, 13:05Le père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreLe père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreAujourd'hui, 12:54Coupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreCoupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreAujourd'hui, 12:51Luke Riley signe un KO au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Luke Riley signe un KO au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Aujourd'hui, 12:51Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Aujourd'hui, 12:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan