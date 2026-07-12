Tournoi sensationnel à Tbilissi : Super comeback de Dvalishvili contre Cejudo (vidéo)

Dans la capitale géorgienne, Tbilissi, s'est achevé un tournoi majeur réunissant des maîtres de la lutte libre et des arts martiaux mixtes, RAF League . Ce spectacle, qui a rassemblé les meilleurs combattants du monde, a été riche en résultats inattendus et en véritables drames sportifs. Zamin.uz présente les détails des affrontements les plus sensationnels de la soirée.

La victoire incroyable de Merab Dvalishvili

Lors du combat principal de la soirée, l'ancien champion de l'UFC dans la catégorie poids légers Merab Dvalishvili et un autre ancien champion de l'UFC, médaillé d'or olympique en lutte libre, Henry Cejudo se sont affrontés sur le tapis. Le duel s'est transformé en un véritable thriller :

Début difficile : Le premier round a mal commencé pour Dvalishvili, qui était mené par l'expérimenté Cejudo sur le score de 0-8 .

Super comeback : Dans la deuxième manche, Merab a fait preuve d'un caractère exceptionnel. Il a pris l'initiative et a épuisé Cejudo avec des takedowns successifs.

En conséquence, Dvalishvili a réussi à marquer 11 points consécutifs lors de la deuxième manche, remportant finalement le combat sur le score de 11-8 .

Choc des champions olympiques : Sadulaev battu par surprise

Le deuxième événement majeur de la soirée a opposé deux grands noms du monde de la lutte libre. Le double champion olympique Abdulrashid Sadulaev ("Tank") a affronté un autre champion olympique américain, Kyle Snyder.

Dans cet affrontement intense, la chance a souri au lutteur américain — Sadulaev a dû s'incliner face à Snyder lors du combat de cette année.

Victoire convaincante d'Arman Tsarukyan

Dans le cadre de ce spectacle sportif, l'un des prétendants les plus sérieux au titre poids léger de l'UFC, Arman Tsarukyan a également démontré son talent. Il a affronté l'athlète expérimenté du Kazakhstan, Kuat Khamitov.

Dominant tout au long du combat, Tsarukyan a remporté une victoire nette par supériorité technique, ajoutant une nouvelle victoire importante à son palmarès.

Résultats principaux du tournoi :