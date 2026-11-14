Un artiste chinois impressionne tout le monde avec une statue de 7 mètres du Roi Singe faite de branches sèches

Un artiste chinois a attiré l'attention des internautes en créant une immense statue de 7 mètres de haut à partir de simples branches d'arbres sèches. Il a représenté le personnage légendaire, le Roi Singe Sun Wukong, dans un style unique.

Selon l'agence Xinhua, Fan Lijie, habitant de la province du Shandong, a consacré plus de deux mois à la création de cette œuvre d'art inhabituelle. L'artiste a sélectionné des milliers de branches sèches une par une et les a assemblées à la main pour former la statue géante.

Un autre aspect remarquable de ce travail est qu'il n'a utilisé aucun dessin ou modèle préparatoire. Chaque partie de la statue a été façonnée sur la base de l'imagination et du savoir-faire de l'artiste.

Habituellement dépeint comme un personnage guerrier et féroce, Sun Wukong apparaît cette fois sous un jour totalement différent. Dans la statue, il est représenté calme, posé et plongé dans une profonde réflexion.

L'auteur souligne que cette image symbolise le fait qu'une personne, après avoir traversé diverses épreuves de la vie, finit par atteindre une paix intérieure.

La statue inhabituelle est rapidement devenue populaire sur les réseaux sociaux. Parmi ceux qui souhaitent la voir de leurs propres yeux, il y a même des visiteurs venant d'autres villes.