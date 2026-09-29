En Inde, les singes réclament de la nourriture aux humains en échange de leurs objets

Dans certaines régions de l'Inde, le comportement inhabituel des singes attire l'attention des touristes. Les primates ont pris l'habitude de voler les téléphones, lunettes et autres objets personnels des gens pour les échanger contre de la nourriture.

Fait intéressant, les singes ne demandent pas le même « paiement » pour chaque objet. Selon les observations, ils s'emparent d'objets plus coûteux ou plus intrigants pour eux, attendant en retour une plus grande quantité de nourriture. Dans certains lieux touristiques, ces incidents sont fréquents au sein des groupes de singes.

Les chercheurs estiment que ce comportement n'est pas fortuit. Les singes, ayant été en contact étroit avec les humains pendant une longue période, ont probablement appris qu'ils pouvaient obtenir de la nourriture en dérobant des objets.

Ainsi, certains singes ont mis en place leur propre « système commercial » : ils prennent d'abord l'objet, puis attendent le « paiement » de la part du propriétaire.