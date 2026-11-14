Un bébé palestinien de 10 mois meurt de froid dans une tente à Gaza

À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, un bébé palestinien de 10 mois, Kenan al-Raqiq, est décédé des suites du froid intense. Le drame s'est produit dans la tente où vivait la famille.

Le père du bébé, Ahmad al-Raqiq, a raconté qu'en se réveillant le matin, il a remarqué que l'état de son enfant s'était aggravé. Voyant que la peau du bébé était devenue bleue, le père l'a immédiatement transporté à l'hôpital Nasser. Cependant, les médecins ont confirmé que le nourrisson était déjà décédé.

« Quand je me suis réveillé, sa peau était bleue. Je l'ai emmené en urgence à l'hôpital Nasser. Mais il était déjà mort d'hypothermie, c'est-à-dire d'une chute dangereuse de la température corporelle », explique Ahmad al-Raqiq.

L'hypothermie est liée à une baisse brutale de la température corporelle due à une exposition prolongée au froid. Les nourrissons et les jeunes enfants y sont particulièrement vulnérables.