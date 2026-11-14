Un jeune ingénieur kazakh impressionne Internet en fabriquant un moteur de voiture fonctionnel en carton

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Un jeune ingénieur kazakh impressionne Internet en fabriquant un moteur de voiture fonctionnel en carton

Un jeune créateur vivant au Kazakhstan a attiré l'attention des internautes avec son invention inhabituelle. Il a réussi à fabriquer un modèle détaillé d'un moteur de voiture à partir de simple carton.

Le jeune ingénieur a accordé une attention particulière à chaque détail lors de la création de la structure. De nombreuses petites pièces ont été ajoutées au modèle, tentant de refléter le plus précisément possible la structure et le mécanisme de fonctionnement d'un véritable moteur automobile.

Il est remarquable qu'aucun matériau coûteux ni équipement complexe n'ait été nécessaire pour réaliser ce travail créatif. Le jeune inventeur a créé une construction unique à l'aide de carton ordinaire, d'imagination et de talent.

Son travail suscite l'intérêt sur les réseaux sociaux et reçoit les éloges de nombreux utilisateurs. Certains y voient un jeune talent qui pourrait devenir un ingénieur ou un mécanicien automobile accompli à l'avenir.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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