Une vidéo d’une boisson contenant une grenouille vivante en Chine sidère Internet

Une étrange vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a attiré l’attention des internautes. On y voit une grenouille vivante dans un récipient contenant une boisson.

Cette situation inhabituelle a étonné de nombreux utilisateurs et suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Certains se sont interrogés sur le respect des normes sanitaires par une telle boisson et sur le traitement réservé à l’animal.

Par ailleurs, le lieu exact du tournage et le fait qu’il s’agisse d’un événement réel ou d’une mise en scène n’ont pas encore été confirmés par des sources indépendantes.

Il est donc encore trop tôt pour conclure, sur la seule base de cette vidéo, que les boissons contenant une grenouille vivante sont devenues une pratique courante en Chine.

La diffusion rapide de la vidéo sur les réseaux sociaux montre toutefois le vif intérêt du public pour cette situation insolite.