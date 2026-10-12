Les vidéos d'un petit fermier brésilien conquièrent des millions de cœurs

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Les vidéos d'un petit fermier brésilien conquièrent des millions de cœurs

Sur les réseaux sociaux, les vidéos d'un petit fermier qui témoigne d'un amour pur pour la nature et les animaux deviennent virales, touchant le cœur de millions d'utilisateurs à travers le monde. Grandissant à la ferme, le petit garçon a créé un véritable « train d'animaux » en reliant des chariots colorés à son tracteur rouge miniature, organisant ainsi ses balades quotidiennes.

Avec son grand chapeau de cow-boy et ses bottes en caoutchouc, le petit garçon, véritable fermier en herbe, montre non seulement à ses pairs, mais aussi aux adultes, un exemple d'amour infini et de soin envers les animaux.

Une place pour chaque passager : comment fonctionne le « train des animaux » ?

Le petit garçon emmène ses animaux domestiques en promenade avec un ordre et une tendresse uniques :

  • Des wagons spéciaux pour les lapins : Chaque petit chariot est équipé de coussins confortables où plusieurs lapins blancs et gris s'installent confortablement pour profiter du voyage ;

  • Le transport des coqs et des poules : Parfois, le petit garçon prend le coq dans ses bras en s'asseyant au volant, tandis que dans d'autres wagons, les poules ont également trouvé leur place ;

  • Accompagnés par les oies et les agneaux : Lorsque le tracteur démarre, plusieurs oies blanches, des moutons et des chèvres suivent joyeusement le train pour rejoindre leurs amis dans les wagons.

« Bebe Campeiro » : La sincérité qui a conquis Internet

L'auteur de ces vidéos, la page « Bebe Campeiro » a rapidement rassemblé des milliers d'abonnés et atteint des centaines de milliers de vues :

  • Soins naturels et affection : Les vidéos montrent le petit garçon embrassant soigneusement chaque lapin et coq, leur parlant et vérifiant personnellement que tout est en ordre avant de partir en voyage ;

  • Une enfance sans gadgets : Dans un monde accro aux technologies modernes et aux écrans, la croissance sincère du petit garçon en pleine nature, au grand air et avec les animaux, suscite une grande admiration chez les internautes.

Une telle harmonie pure entre l'homme et la nature reflète non seulement les valeurs les plus importantes de l'éducation, mais apporte également un sourire sincère et de la chaleur à chaque spectateur tout au long de la journée.

Bebe CampeiroTrain des animauxFerme pour enfantsBrésilNature
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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