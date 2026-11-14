Une différence de 1,5 mètre : la rencontre entre la femme la plus petite et la plus grande du monde

L'Indienne Jyoti Amge mesure 62,8 centimètres, tandis que la Turque Rumeysa Gelgi mesure 215,16 centimètres. La différence de taille entre les deux femmes est de 152,36 centimètres, soit près de 1,5 mètre.

Jyoti Amge, la femme la plus petite du monde, et Rumeysa Gelgi, la plus grande, se sont rencontrées pour la première fois en 2024. Leur rencontre unique a eu lieu à l'occasion du Guinness World Records Day au Royaume-Uni, dans la ville de Londres.

Elles se sont rencontrées au célèbre hôtel The Savoy à Londres, où elles ont pris le thé, discuté et échangé des cadeaux. Fait intéressant, malgré leur grande différence physique, Jyoti et Rumeysa partagent de nombreux centres d'intérêt. Toutes deux s'intéressent à la mode, au maquillage, aux soins personnels et à la manucure.

Après la rencontre, Rumeysa a déclaré que faire la connaissance de Jyoti était un événement qu'elle attendait depuis longtemps. Jyoti, quant à elle, a exprimé sa joie de rencontrer la femme la plus grande du monde. Malgré certaines barrières linguistiques, elles ont rapidement réussi à communiquer et à établir une relation chaleureuse.

Le Guinness World Records Day 2026 approche désormais. Il sera célébré le jeudi 19 novembre. Cet événement annuel rassemble des détenteurs de records et des talents insolites du monde entier, démontrant la diversité des capacités humaines.