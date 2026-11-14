«Si la force prime sur le droit...» : Déclaration retentissante du ministre iranien des Affaires étrangères

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a publié un article spécial pour la prestigieuse agence de presse japonaise Kyodo News . Dans son intervention, il a analysé en profondeur les actions militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran au regard du droit international et de la Charte des Nations Unies, attirant l'attention sur les problèmes de sécurité mondiale.

Droit international et danger des frappes préventives

Le ministre a souligné que le principe le plus important de l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale est la limitation stricte de la force par la loi. Aucun État n'a le droit de placer ses intérêts au-dessus des règles impératives du droit international.

Araghchi a notamment insisté sur les points suivants :

Le danger des frappes préventives : Si l'on permet aux États de s'attaquer mutuellement sous prétexte de menaces futures potentielles, tout le système juridique international s'effondrera. Dans de telles conditions, la sécurité d'aucun pays ne sera garantie.

Violation de la Charte des Nations Unies : Les frappes menées par les États-Unis et Israël ont été effectuées sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est en contradiction totale avec l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies, qui interdit l'agression contre la souveraineté des États.

Droit à la légitime défense : Il a été noté que Téhéran conserve le droit légitime de se défendre en réponse à toute attaque armée, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

Axes principaux de la déclaration Règles et objectifs fondamentaux Limitation de l'usage de la force La force doit être limitée par la loi pour maintenir l'ordre international Responsabilité juridique Cesser les actions militaires illégales et réparer les dommages est une obligation Sécurité mondiale Cette question ne concerne pas seulement l'Iran, mais la stabilité du monde entier

Obligation de responsabilité et de réparation

Le ministre iranien des Affaires étrangères a fermement souligné que l'arrêt immédiat des actions militaires illégales et la réparation des dommages causés ne sont pas une faveur politique, mais une obligation juridique stricte. Selon lui, ce problème est lié non seulement aux intérêts de l'Iran, mais aussi à la préservation de la primauté du droit international dans le monde entier.

Cet article suscite de larges débats au sein de la communauté internationale et des cercles diplomatiques.

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