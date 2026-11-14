Neftchi bat le Bunyodkor sur un score large et consolide sa place de leader

L'un des matchs en retard de la 26e journée de la Super League d'Ouzbékistan s'est déroulé à Ferghana. Les hôtes, le Neftchi, ont accueilli le Bunyodkor de Tachkent et, devant leurs supporters, ont remporté une victoire convaincante et large de 4-0. La victoire est acquise.

Détails d'un match riche en buts

Dès les premières minutes, les joueurs de Ferghana ont imposé un pressing intense sur la défense adverse. Le score a été rapidement ouvert :

7e minute : Vladimir Jovović ouvre le score et donne l'avantage à son équipe.

11e minute : Khurshid Giyosov creuse l'écart et porte le score à 2-0.

55e minute : Au début de la seconde période, Khurshid Giyosov récidive et signe un doublé.

74e minute : Le milieu de terrain expérimenté Jamshid Iskanderov inscrit le quatrième but, scellant ainsi le sort du match.

Statistiques du match Informations Équipes Neftchi — Bunyodkor Score 4-0 (victoire large) Buteurs Jovović (7'), Giyosov (11', 55'), Iskanderov (74') Classement Neftchi est leader avec 64 points, Bunyodkor compte 26 points (14e place)

Compositions d'équipe

Les entraîneurs des deux équipes ont aligné les onze de départ suivants pour ce choc crucial :

Composition du Neftchi : Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Jovović (Ibrohimxalil Yuldoshev, 61e), Khurshid Giyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56e), Anvarjon Gofurov, Zoran Marušić (Nurbek Sarsenbayev, 61e), Farrukh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61e), Koffi Kouao (Izzatillo Pulatov, 74e).

Composition du Bunyodkor : Abdumavlon Abduljalilov, Matija Krivokapić (Islom Anvarov, 70e), Amir Turakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60e), Narimonjon Akhmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79e), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70e), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60e).

Par ailleurs, Mirkamol Annamatov (41e) et Ivan Bukrin (68e) du Bunyodkor ont été avertis par l'arbitre.

Après cette victoire, le Neftchi porte son total à 64 points et consolide sa place de leader. Les « Hirondelles » restent à la 14e place avec 26 points.

Selon vous, le Neftchi pourra-t-il conserver son titre cette saison ? Laissez votre avis en commentaire !