Japon — Brésil 3:2 : Les « Samouraïs » créent la sensation en battant un adversaire légendaire

Dans le cadre d'un match amical international, l'équipe nationale du Brésil, l'un des géants du football mondial, a affronté l'équipe nationale du Japon. Les supporters ont assisté à un duel intense, riche en buts et très disputé. La rencontre s'est terminée sur une victoire inattendue du Japon sur le score de 3:2.

Un match intense riche en buts

Dès le début du match, les deux équipes ont pratiqué un football offensif actif. Les membres de l'équipe nationale du Japon ont profité de leurs occasions pour ouvrir le score. Au cours de la rencontre, les « Samouraïs » Kubo (15e minute), Nakamura (19e minute) et, en fin de match, le buteur Sakamoto (90+1e minute) ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage.