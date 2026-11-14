Japon — Brésil 3:2 : Les « Samouraïs » créent la sensation en battant un adversaire légendaire
Dans le cadre d'un match amical international, l'équipe nationale du Brésil, l'un des géants du football mondial, a affronté l'équipe nationale du Japon. Les supporters ont assisté à un duel intense, riche en buts et très disputé. La rencontre s'est terminée sur une victoire inattendue du Japon sur le score de 3:2.
Un match intense riche en buts
Dès le début du match, les deux équipes ont pratiqué un football offensif actif. Les membres de l'équipe nationale du Japon ont profité de leurs occasions pour ouvrir le score. Au cours de la rencontre, les « Samouraïs » Kubo (15e minute), Nakamura (19e minute) et, en fin de match, le buteur Sakamoto (90+1e minute) ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage.
Du côté de l'équipe nationale du Brésil, l'attaquant Vinícius Júnior a fait preuve d'une grande maîtrise en signant un doublé (33e et 75e minutes). Cependant, dans ce drame aux cinq buts, la discipline défensive et la précision offensive des Japonais leur ont offert la victoire.
Détails de la rencontre
Informations
Statut du match
Match amical international
Score
Japon — Brésil 3:2
Buts du Japon
Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')
Buts du Brésil
Vinícius Júnior (33', 75')
Compositions et changements
Au cours du match, les deux entraîneurs ont effectué de nombreux changements pour tester leurs effectifs :
Joueurs alignés pour le Japon : Suzuki Z., Nakano S. (Sugawara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (c) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogawa K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).
Joueurs alignés pour le Brésil : Pedro Morisco, Wesley França (Vanderson 78), Cunha (Jonathan Jesus 58), Gabriel, Carlos Augusto, Bruno Guimarães, André Santos (João Gomes 79), André (Marlon Gomes 58), Estêvão (Alisson 58), Raphinha (c) (Endrick 71), Vinícius Júnior.
Cette victoire prouve une fois de plus la progression fulgurante du football asiatique sur la scène mondiale ces dernières années.
Selon vous, cette victoire du Japon sur le Brésil est-elle méritée ou les Brésiliens sont-ils passés à côté de leur match ? Donnez votre avis dans les commentaires !
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