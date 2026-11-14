Défaite sensationnelle contre le Japon : que se passe-t-il avec l'équipe nationale du Brésil ?

Lors d'un match amical international contre l'équipe nationale du Japon, le Brésil a été battu de manière inattendue sur le score de 2-3. Après une rencontre intense et très disputée, l'ailier brésilien Raphinha Dias a exprimé ouvertement ses critiques concernant l'arbitrage.

Les réflexions de Raphinha sur l'arbitrage et le match

Dans une interview accordée à The Touchline, le joueur a évalué positivement les efforts collectifs de l'équipe, tout en soulignant que certaines injustices durant le match ont compliqué la tâche.

« Nous progressons depuis la Coupe du Monde et nous trouvons peu à peu notre jeu. Je pense que nous avons bien joué ! Surtout en seconde période où nous avons été bien plus forts. Mais quand il faut aussi lutter contre l'arbitre, jouer au football devient difficile. Cela complique tout », a déclaré Raphinha.

Parallèlement, il a reconnu que l'équipe devait travailler sur ses erreurs, tout en ajoutant que l'arbitrage de ce jour ne pouvait être ignoré.