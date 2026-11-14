Défaite sensationnelle contre le Japon : que se passe-t-il avec l'équipe nationale du Brésil ?
Lors d'un match amical international contre l'équipe nationale du Japon, le Brésil a été battu de manière inattendue sur le score de 2-3. Après une rencontre intense et très disputée, l'ailier brésilien Raphinha Dias a exprimé ouvertement ses critiques concernant l'arbitrage.
Les réflexions de Raphinha sur l'arbitrage et le match
Dans une interview accordée à The Touchline, le joueur a évalué positivement les efforts collectifs de l'équipe, tout en soulignant que certaines injustices durant le match ont compliqué la tâche.
« Nous progressons depuis la Coupe du Monde et nous trouvons peu à peu notre jeu. Je pense que nous avons bien joué ! Surtout en seconde période où nous avons été bien plus forts. Mais quand il faut aussi lutter contre l'arbitre, jouer au football devient difficile. Cela complique tout », a déclaré Raphinha.
Parallèlement, il a reconnu que l'équipe devait travailler sur ses erreurs, tout en ajoutant que l'arbitrage de ce jour ne pouvait être ignoré.
Paramètres du match et événements
Données
Score du match
Japon — Brésil 3:2
Auteur de la déclaration
Raphinha Dias (ailier de l'équipe nationale du Brésil)
Action sur le terrain
Titulaire, remplacé à la 71e minute
Sanction disciplinaire
Carton rouge reçu en fin de match, à la 90+2e minute
Tensions en fin de match et carton rouge
Rappelons que les Japonais ont arraché la victoire en marquant dans les dernières minutes. Titulaire et remplacé à la 71e minute, Raphinha a perdu ses nerfs à la fin de la rencontre. À la 90+2e minute , il a reçu un carton rouge de la part de l'arbitre. Cette situation et les contestations sur l'arbitrage suscitent de vifs débats au sein de la communauté du football et parmi les fans.
Selon vous, les critiques de Raphinha sur l'arbitrage sont-elles justifiées ou la défaite des Brésiliens est-elle uniquement due à leurs propres erreurs ? Laissez votre avis en commentaire !
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