Discours historique du Premier ministre espagnol : « Nous ne sommes pas gouvernés par Moscou, Tel-Aviv ou Washington »

·10·Monde
Discours historique du Premier ministre espagnol : « Nous ne sommes pas gouvernés par Moscou, Tel-Aviv ou Washington »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fait une déclaration ferme et tranchante, attirant l'attention internationale sur la souveraineté du pays et l'indépendance politique du continent européen. Le chef du gouvernement a clairement souligné que la politique intérieure et étrangère de l'Espagne ne serait pas dictée par d'autres grandes puissances ou des centres géopolitiques étrangers.

À Barcelone, World in Progress lors d'un forum influent, Sánchez a insisté sur le fait que les pays européens doivent s'appuyer uniquement sur leurs propres décisions indépendantes, sans se soumettre à des intérêts extérieurs.

« Le gouvernement ne sera dirigé que depuis Madrid » : les points clés de Sánchez

Dans son discours, le Premier ministre espagnol a mentionné directement plusieurs grands centres politiques pour annoncer la position de principe de Madrid :

  • Une allusion claire aux capitales étrangères : « L'Espagne n'est pas gouvernée depuis Washington. Ni depuis Tel-Aviv, Moscou ou Buenos Aires. Uniquement depuis Madrid », a fermement déclaré le Premier ministre ;

  • La voie stratégique de l'Europe : Sánchez a affirmé que ce principe est crucial non seulement pour l'Espagne, mais pour l'avenir de tout le continent : « C'est la seule voie que toute l'Europe doit choisir et suivre fermement »;

  • Mettre fin à l'ingérence étrangère : Le politicien a jugé inacceptables les pressions exercées sur les décisions intérieures des États européens indépendants par des oligarques, des cercles étrangers et des forces géopolitiques.

La détermination géopolitique de Madrid : pourquoi maintenant ?

Ces propos de Pedro Sánchez ne sont pas fortuits et interviennent dans le contexte d'une série d'événements géopolitiques importants :

  • Indépendance et diplomatie de principe : Ces derniers mois, l'Espagne a activement promu sa propre ligne indépendante dans sa politique au Moyen-Orient (reconnaissance de l'indépendance de la Palestine), dans l'équilibre des relations avec les États-Unis et dans les débats avec les dirigeants latino-américains (notamment le président argentin Javier Milei) ;

  • Solidarité européenne : Le Premier ministre a rappelé la nécessité d'éviter les divisions internes en Europe, de protéger les valeurs démocratiques traditionnelles et de s'opposer à la fragmentation du continent sous l'influence de forces extérieures.

Cette déclaration a démontré la ferme intention de l'Espagne d'agir sur la scène politique mondiale en tant que puissance souveraine et indépendante, fondée sur ses intérêts nationaux.

Pedro SánchezEspagneWorld in ProgressGéopolitiqueSouveraineté
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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