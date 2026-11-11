Affaire de cœur et soupçons d'espionnage : le patron de Nvidia visé par une plainte

L'une des entreprises technologiques les plus précieuses au monde, Nvidia, est au cœur d'un conflit financier et politique majeur. Les actionnaires ont porté plainte contre le PDG Jensen Huang et la société en raison de ses liens avec une personne soupçonnée d'être liée à la Chine. Cette situation a eu un impact brutal sur le marché boursier : lors des échanges du 9 novembre, les actions de la société à la bourse NASDAQ ont chuté de 8,82 %. La plainte des actionnaires et l'intervention du FBI Selon les informations diffusées par l'agence Reuters, la plainte collective déposée par les actionnaires accuse la direction de Nvidia d'avoir induit les investisseurs en erreur. En particulier, il est souligné que les relations du PDG avec une certaine Alice H. ont été dissimulées, ainsi que les risques potentiels pour la sécurité nationale des États-Unis et les perspectives commerciales de Nvidia.

En raison de la gravité de la situation, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Congrès américain sont intervenus. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a déclaré avoir personnellement discuté de cette question avec Jensen Huang : « Il a affirmé qu'il ignorait totalement que cette femme était une espionne, et je le crois sincèrement », a noté Trump. Paramètres et détails du conflit Informations clés et sources Figure principale Jensen Huang (PDG de Nvidia) Personne suspectée Alice Huang (femme d'affaires singapourienne, soupçonnée par le renseignement américain d'être un agent du MSS chinois) Conséquences juridiques Action collective déposée par les actionnaires contre Nvidia et sa direction Réaction des autorités Ouverture d'une enquête du FBI, les législateurs républicains du Congrès exigent la protection des secrets commerciaux Impact boursier Le 9 novembre, les actions au NASDAQ ont chuté de 8,82 % Réaction de la Chine Le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de « falsification » « De tels scandales de sécurité autour du patron d'un géant technologique provoquent une résonance immense dans le contexte de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. » Déclaration de Jensen Huang et enquête interne Selon le journal The Financial Times, le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête officielle. Parallèlement, Jensen Huang a annoncé qu'il coopérait pleinement avec l'enquête et qu'il conservait son poste.