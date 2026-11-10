Soupçonné de liens avec une espionne chinoise : le patron de Nvidia perd 7,4 milliards de dollars en une demi-heure

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Soupçonné de liens avec une espionne chinoise : le patron de Nvidia perd 7,4 milliards de dollars en une demi-heure

Un conflit politique et personnel inattendu a éclaté autour de Jensen Huang, patron de Nvidia, leader incontesté du marché des puces d'intelligence artificielle. Au cours des 30 premières minutes de la séance boursière du 9 novembre, la fortune du milliardaire a chuté instantanément d'environ 7,4 milliards de dollars pour atteindre 154,7 milliards. Le choc financier a été provoqué par une enquête retentissante lancée par les autorités américaines.

Soupçons d'espionnage et chute brutale du marché

Selon Forbes, les services de renseignement américains ont commencé à enquêter sur les relations de Jensen Huang avec une femme soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin. Cette nouvelle, survenue en pleine guerre technologique et des semi-conducteurs avec la Chine, a semé la panique parmi les investisseurs.

Dès la diffusion des informations sur l'enquête, les actions de Nvidia ont chuté de 5,5 %. En conséquence, la capitalisation de l'entreprise a considérablement diminué, et les actifs personnels du PDG ont subi des pertes se chiffrant en milliards en un instant.

Indicateur

Avant le scandale

Après le scandale (9 novembre)

Changement

Fortune de Jensen Huang

~162,1 mds $

154,7 mds $

-7,4 mds $ (en 30 minutes)

Rang dans le classement Forbes

8e place

10e place

Recul de 2 places

Prix des actions Nvidia

Commerce stable

Chute de 5,5 %

Vente massive sur le marché

Cause principale

Croissance du marché technologique

Enquête des services secrets américains

Soupçons d'espionnage pour la Chine

« L'implication du dirigeant, symbole de la Silicon Valley, dans des conflits géopolitiques et de renseignement a créé l'un des plus grands risques d'entreprise dans l'industrie de l'IA. »

Secousses dans le top 10 des milliardaires

Cette perte financière a directement frappé la position de Jensen Huang dans le classement Forbes des milliardaires mondiaux. L'homme d'affaires est passé de la 8e à la 10e place et risque de quitter le top 10 dans les prochains jours.

Nvidia est une entreprise clé dont les puces haute technologie sont vitales pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Par conséquent, l'enquête de Washington pourrait affecter non seulement le statut de Huang, mais aussi tout le secteur technologique.

Selon vous, ces accusations politiques contre les dirigeants de la tech sont-elles une réelle préoccupation de sécurité nationale ou une pression pour redistribuer le marché ? Donnez votre avis en commentaire.

NvidiaJensen HuangIntelligence ArtificielleÉtats-UnisEspionnage
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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