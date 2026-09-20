En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)

·11·Monde
En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)

En Chine, une jeune fille qui allumait un feu d'artifice sur un pont a été surprise par une explosion soudaine. La vidéo de l'incident circule sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre la jeune fille allumant le feu d'artifice sur le pont, suivi peu après d'un éclair intense et d'une explosion à ses côtés. Surprise par la détonation inattendue, elle a reculé.

Pour l'instant, il n'existe aucune information fiable sur la date ou le lieu exact en Chine où la vidéo a été filmée, ni sur d'éventuelles blessures subies par la jeune fille.

Cette vidéo devient virale sur les réseaux sociaux et attire l'attention des internautes.

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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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