Un blogueur tente de pleurer pendant 100 heures et perd la vue pendant 45 minutes

Un comédien et influenceur nigérian a tenté de pleurer sans s'arrêter pendant 100 heures pour établir un record du monde. Cependant, après s'être forcé à pleurer pendant plusieurs heures, le jeune homme a fait face à des conséquences inattendues. Il a déclaré que sa vision avait temporairement disparu pendant environ 45 minutes au cours de l'expérience.

Tembu Daniel, connu sur Instagram sous le nom de « 237_towncryer », a décidé d'établir un record insolite en accord avec son pseudonyme. Son objectif était d'enregistrer le record du monde de la plus longue durée de pleurs ininterrompus pendant 100 heures.

Le Nigérian a commencé ce marathon inhabituel le 9 juillet. Cependant, seulement six heures après le début de l'épreuve prévue de 100 heures, il a été contraint de s'arrêter temporairement en raison d'effets secondaires imprévus.

Il s'est avéré que se forcer à pleurer sans arrêt pendant plusieurs heures a affecté la santé de Tembu. Il a souffert de maux de tête, de gonflements oculaires et d'un gonflement général du visage. Mais le plus inquiétant a été lié à sa vision. Le jeune homme a affirmé avoir été partiellement aveugle pendant environ 45 minutes.

« J'ai dû revoir ma stratégie et réduire l'intensité des pleurs », a déclaré Daniel, connu pour ses vidéos en ligne, dans une interview accordée à la BBC. Il a toutefois souligné qu'il ne voulait pas que les difficultés rencontrées deviennent un obstacle à la réalisation de son objectif.

Néanmoins, on ignore encore si Tembu a réellement réussi à pleurer pendant 100 heures sans interruption. En effet, sur plusieurs vidéos publiées sur son compte Instagram concernant la tentative, le chronomètre n'indiquait que 2 heures 9 minutes et 5 heures 54 minutes. Cela ne suffit pas à confirmer que la durée fixée a été entièrement atteinte.

Il est intéressant de noter que le blogueur africain avait également publié une annonce spéciale sur son compte Instagram au début du mois concernant sa tentative de record. Il y utilisait le logo du Guinness World Records. Cependant, en réalité, Daniel n'avait pas contacté les représentants du Guinness au sujet de son marathon de pleurs inhabituel.

C'était peut-être une bonne décision pour lui. En effet, l'organisation célèbre a réagi à l'initiative du blogueur en déclarant qu'elle ne suivrait pas officiellement un tel record.

« Pour clarifier certaines rumeurs circulant récemment : nous ne surveillons jamais le record du marathon de pleurs le plus long », a rapporté l'organisation Guinness sur le réseau social X.

Ainsi, bien qu'il ne soit pas confirmé que Tembu Daniel ait atteint son objectif de 100 heures, sa tentative a attiré plus d'attention que prévu. Cette initiative insolite a fait la une des médias internationaux et s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Cette tentative, qui semblait simple mais visait un objectif très inhabituel, a fait grand bruit sur Internet. Cependant, l'incident a également montré que tenter de pleurer pendant une longue période peut présenter de sérieux risques pour la santé humaine.