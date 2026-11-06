Le conte de Raiponce prend vie : une blogueuse attire l'attention en transformant sa maison en tour magique (vidéo)

Une blogueuse américaine, MyChelle Tuers, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux en préparant un costume inhabituel et créatif pour Halloween. En plus d'incarner Raiponce, le personnage du film Disney, elle a également recréé la tour où vit l'héroïne dans le jardin de sa maison.

L'idée principale de la blogueuse était de distribuer des bonbons aux enfants en utilisant les longs cheveux de Raiponce. Pour ce faire, elle a attaché un petit panier à sa tresse et l'a décoré de lumières. Lorsque les enfants venaient chercher des friandises, le panier était descendu du haut de la tour.

MyChelle Tuers a régulièrement partagé le processus de préparation sur ses réseaux sociaux. Son mari, le sculpteur Dan Chudzinski, l'a aidée dans cette réalisation en incarnant Flynn Rider. Une autre femme a joué le rôle de Mère Gothel, la mère adoptive de Raiponce dans l'œuvre.

La façade de la tour a été fabriquée en polystyrène utilisé dans la construction et installée à l'entrée de la maison. Pour compléter le look de Raiponce, la blogueuse a utilisé une longue perruque décorée de fleurs artificielles.

Une habitante locale a publié une vidéo de la fête organisée dans le jardin, la décrivant comme « des souvenirs d'Halloween qui dureront toute une vie ».

MyChelle Tuers, qui vit à Findlay dans l'Ohio, est connue pour créer des costumes inhabituels et complexes, notamment ceux des princesses Disney. Sa chaîne YouTube compte plus de 2,7 millions d'abonnés.