Le conte de Raiponce prend vie : une blogueuse attire l'attention en transformant sa maison en tour magique (vidéo)

·1·Monde
Le conte de Raiponce prend vie : une blogueuse attire l'attention en transformant sa maison en tour magique (vidéo)

Une blogueuse américaine, MyChelle Tuers, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux en préparant un costume inhabituel et créatif pour Halloween. En plus d'incarner Raiponce, le personnage du film Disney, elle a également recréé la tour où vit l'héroïne dans le jardin de sa maison.

L'idée principale de la blogueuse était de distribuer des bonbons aux enfants en utilisant les longs cheveux de Raiponce. Pour ce faire, elle a attaché un petit panier à sa tresse et l'a décoré de lumières. Lorsque les enfants venaient chercher des friandises, le panier était descendu du haut de la tour.

MyChelle Tuers a régulièrement partagé le processus de préparation sur ses réseaux sociaux. Son mari, le sculpteur Dan Chudzinski, l'a aidée dans cette réalisation en incarnant Flynn Rider. Une autre femme a joué le rôle de Mère Gothel, la mère adoptive de Raiponce dans l'œuvre.

La façade de la tour a été fabriquée en polystyrène utilisé dans la construction et installée à l'entrée de la maison. Pour compléter le look de Raiponce, la blogueuse a utilisé une longue perruque décorée de fleurs artificielles.

Une habitante locale a publié une vidéo de la fête organisée dans le jardin, la décrivant comme « des souvenirs d'Halloween qui dureront toute une vie ».

MyChelle Tuers, qui vit à Findlay dans l'Ohio, est connue pour créer des costumes inhabituels et complexes, notamment ceux des princesses Disney. Sa chaîne YouTube compte plus de 2,7 millions d'abonnés.

MyChelle TuersHalloweenRaiponceDan ChudzinskiDisney
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une queue de 412 cm : La Raiponce parmi les chevaux identifiéeUne queue de 412 cm : La Raiponce parmi les chevaux identifiée24 septembre 21:05Une blogueuse mukbang de 24 ans décède après sa dernière vidéoUne blogueuse mukbang de 24 ans décède après sa dernière vidéo10 septembre 12:16Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)1 septembre 15:08Une proximité inhabituelle entre un taureau et un âne en Éthiopie attire l'attention des scientifiquesUne proximité inhabituelle entre un taureau et un âne en Éthiopie attire l'attention des scientifiquesAujourd'hui 18:12Danger sous les eaux : des alligators envahissent les rues de Floride après une violente tempêteDanger sous les eaux : des alligators envahissent les rues de Floride après une violente tempêteAujourd'hui 12:34Turquie : un tireur sur la route tue 8 personnesTurquie : un tireur sur la route tue 8 personnesAujourd'hui 12:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu