Une graine de plante a germé dans l'œil d'un homme en Russie

·18·Monde
Une graine de plante a germé dans l'œil d'un homme en Russie

En Yakoutie, en Russie, des médecins ont retiré une graine de plante qui avait germé dans l'œil d'un homme de 42 ans. La graine était restée dans son œil pendant près de quatre mois.

Selon les médias locaux, Maksim Slepsov a été frappé à l'œil par une branche d'arbre alors qu'il se trouvait dans une forêt du district d'Abyy en été. Par la suite, son œil a commencé à rougir et à s'enflammer. Bien que l'homme ait retiré l'éclat de bois, une petite graine est restée coincée dans le tissu.

Au cours des quatre mois suivants, il a souffert de douleurs, d'inflammation, de maux de tête et d'une augmentation de la pression intraoculaire. Finalement, il s'est rendu à l'hôpital ophtalmologique républicain de Yakoutsk.

Lors de l'examen, les médecins ont découvert que la graine avait germé et pris racine sous la fine membrane recouvrant le blanc de l'œil. L'ophtalmologue Yelizaveta Karpova l'a retirée sous anesthésie locale à l'aide d'une aiguille d'injection. La racine mesurait environ 3 millimètres.

Le médecin a souligné que, sans traitement rapide, cette situation aurait pu entraîner des ulcères cornéens, voire une perte de vision. Après l'opération, l'état de l'homme s'est amélioré et ses maux de tête ont disparu.

YakoutieYakoutskOphtalmologieMaksim SlepsovRussie
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