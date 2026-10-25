En Russie, une prothèse de cinq dents en or a été retirée du bronche d'un homme

À Sterlitamak, en Russie, des médecins ont retiré une prothèse composée de cinq dents en or du bronche d'un homme qui souffrait d'une toux persistante depuis longtemps.

Malgré sa toux régulière, l'homme pensait initialement qu'il s'agissait d'un rhume ou d'un problème lié à l'âge. Cependant, son état s'est aggravé avec le temps, l'obligeant à demander une aide médicale.

Lors des examens, il a été découvert qu'une prothèse dentaire était tombée dans ses voies respiratoires et restait coincée dans l'un des bronches. Il s'est avéré que l'homme avait avalé la prothèse environ deux ans auparavant pendant son sommeil, sans s'en rendre compte.

Les médecins ont réussi à retirer le corps étranger des voies respiratoires grâce à une intervention chirurgicale. Il a été rapporté que le patient se porte bien actuellement et que sa vie n'est pas en danger.

Ce cas démontre une fois de plus qu'il ne faut pas ignorer une toux persistante. En présence de tels symptômes, il est important de consulter un médecin pour en déterminer la cause.