Un passager débarqué après une blague sur une bombe

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Un passager débarqué après une blague sur une bombe

À Almaty, au Kazakhstan, un passager a été débarqué d'un vol Almaty-Aktau après avoir plaisanté sur la présence possible d'une bombe dans son sac à bord de l'avion. L'incident a eu lieu le 3 septembre à l'aéroport d'Almaty, selon Tengri Travel.

Selon la police des transports du Kazakhstan, le passager a été retiré du vol sur la base d'un rapport établi par la compagnie aérienne. La raison en est sa remarque en kazakh : « Y a-t-il du plomb ou une bombe dans ce sac ? ».

Par la suite, la police des transports et les agents de sécurité aérienne ont inspecté le passager et ses bagages. Aucun explosif ni objet interdit n'a été trouvé. Aucune évacuation n'a eu lieu à l'aéroport et le terminal a fonctionné normalement.

Selon la police, le passager a été tenu administrativement responsable pour trouble à l'ordre public et le dossier sera transmis au tribunal.

La police des transports a appelé les passagers à ne pas tenir de propos pouvant être interprétés comme une menace à la sécurité à bord, même sous forme de plaisanterie.

L'article 273 du Code pénal du Kazakhstan prévoit, pour fausse alerte à l'attentat terroriste ou autre danger, une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 unités de calcul mensuelles, ainsi qu'une peine de restriction ou de privation de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans.

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Charos
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