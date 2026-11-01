Nouvelles règles d'entrée au Kazakhstan : le système d'autorisation électronique est opérationnel depuis le 1er novembre

·79·Monde
Nouvelles règles d'entrée au Kazakhstan : le système d'autorisation électronique est opérationnel depuis le 1er novembre

Au Kazakhstan, à partir du 1er novembre 2026, de nouvelles règles pour l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire national sont entrées en vigueur progressivement. Conformément à la décision du gouvernement du Kazakhstan, une autorisation électronique pour entrer dans le pays — ETA (Electronic Travel Authorization) est désormais requise.

Cette nouvelle procédure numérique concerne les citoyens des pays bénéficiant d'un régime sans visa avec le Kazakhstan, les agences de voyage, les hôtels et les organisations invitant des spécialistes étrangers. La formalisation des documents s'effectue via la plateforme nationale unique QazETA du pays.

Calendrier de mise en œuvre progressive du système

La nouvelle procédure entre en vigueur aux points de passage frontaliers selon l'ordre suivant :

  • À partir du 1er novembre 2026 : À l'aéroport international d'Aktaou, ainsi qu'aux points de passage routiers « Urlyutobe » (région de Pavlodar, frontière avec la Russie), « Auxatti » (région de Jambyl), à la frontière avec l'Ouzbékistan « Atameken » (région du Turkestan) et « Nurli Jol » (région de Jetyssou) ;

  • À partir du 1er janvier 2027 : Aux aéroports internationaux d'Astana et d'Almaty ;

  • À partir du 1er mars 2027 : À tous les autres points de passage de la frontière d'État ;

  • À partir du 1er juillet 2027 : L'obtention de l'autorisation sera strictement obligatoire pour toutes les personnes concernées (au stade initial, l'absence d'autorisation n'entraînera pas de refus d'entrée dans le pays).

Validité, coût et fonctionnalités du document

Afin de faciliter les démarches pour les citoyens et les touristes, plusieurs conditions ont été établies :

  • Sans frais (gratuit) : L'obtention de l'autorisation électronique est totalement gratuite ;

  • Durée de validité : Le document est valable pendant 180 jours calendaires à compter de la date de délivrance ;

  • Durée de séjour : Sur une période de 180 jours, un ressortissant étranger peut séjourner sur le territoire du Kazakhstan pour un total de jusqu'à 90 jours ;

  • Fonctionnalités de la plateforme : Via le système QazETA, il est possible d'obtenir non seulement l'autorisation touristique ETA, mais aussi des visas électroniques, le statut de résidence électronique et des certificats de franchissement de frontière.

Qui est exempté de l'autorisation électronique ?

Pour 29 catégories de personnes disposant de documents justificatifs, l'ETA n'est pas requise. Notamment :

  1. Enfants et personnes âgées : Mineurs de moins de 16 ans et citoyens de plus de 65 ans ;

  2. Détenteurs de visa : Étrangers possédant un visa kazakh en cours de validité ;

  3. Représentants officiels : Diplomates et membres de missions internationales des catégories concernées.

KazakhstanAstanaAlmatyRussieOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaireL’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaire12 août 00:08Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d'ouverture des « Jeux du futur » (photo)Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d'ouverture des « Jeux du futur » (photo)29 juillet 23:13Un aéro-taxi sans pilote vole pour la première fois au Kazakhstan avec un passagerUn aéro-taxi sans pilote vole pour la première fois au Kazakhstan avec un passager8 août 12:05Un taxi volant a volé à Astana : quelle est la prochaine étape ?Un taxi volant a volé à Astana : quelle est la prochaine étape ?26 juillet 22:23Un taxi volant testé pour la première fois dans la capitale du KazakhstanUn taxi volant testé pour la première fois dans la capitale du Kazakhstan24 juillet 20:05Shavkat Mirziyoyev est arrivé à Astana pour une visite de travailShavkat Mirziyoyev est arrivé à Astana pour une visite de travail29 mai 13:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques