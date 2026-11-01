Nouvelles règles d'entrée au Kazakhstan : le système d'autorisation électronique est opérationnel depuis le 1er novembre

Au Kazakhstan, à partir du 1er novembre 2026, de nouvelles règles pour l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire national sont entrées en vigueur progressivement. Conformément à la décision du gouvernement du Kazakhstan, une autorisation électronique pour entrer dans le pays — ETA (Electronic Travel Authorization) est désormais requise.

Cette nouvelle procédure numérique concerne les citoyens des pays bénéficiant d'un régime sans visa avec le Kazakhstan, les agences de voyage, les hôtels et les organisations invitant des spécialistes étrangers. La formalisation des documents s'effectue via la plateforme nationale unique QazETA du pays.

Calendrier de mise en œuvre progressive du système

La nouvelle procédure entre en vigueur aux points de passage frontaliers selon l'ordre suivant :

À partir du 1er novembre 2026 : À l'aéroport international d'Aktaou, ainsi qu'aux points de passage routiers « Urlyutobe » (région de Pavlodar, frontière avec la Russie), « Auxatti » (région de Jambyl), à la frontière avec l'Ouzbékistan « Atameken » (région du Turkestan) et « Nurli Jol » (région de Jetyssou) ;

À partir du 1er janvier 2027 : Aux aéroports internationaux d'Astana et d'Almaty ;

À partir du 1er mars 2027 : À tous les autres points de passage de la frontière d'État ;

À partir du 1er juillet 2027 : L'obtention de l'autorisation sera strictement obligatoire pour toutes les personnes concernées (au stade initial, l'absence d'autorisation n'entraînera pas de refus d'entrée dans le pays).

Validité, coût et fonctionnalités du document

Afin de faciliter les démarches pour les citoyens et les touristes, plusieurs conditions ont été établies :

Sans frais (gratuit) : L'obtention de l'autorisation électronique est totalement gratuite ;

Durée de validité : Le document est valable pendant 180 jours calendaires à compter de la date de délivrance ;

Durée de séjour : Sur une période de 180 jours, un ressortissant étranger peut séjourner sur le territoire du Kazakhstan pour un total de jusqu'à 90 jours ;

Fonctionnalités de la plateforme : Via le système QazETA, il est possible d'obtenir non seulement l'autorisation touristique ETA, mais aussi des visas électroniques, le statut de résidence électronique et des certificats de franchissement de frontière.

Qui est exempté de l'autorisation électronique ?

Pour 29 catégories de personnes disposant de documents justificatifs, l'ETA n'est pas requise. Notamment :