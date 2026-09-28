Nouveau séisme puissant à Almaty : L'épicentre à seulement 8 km de la ville !

Un nouveau séisme puissant a été enregistré dans la plus grande métropole du Kazakhstan, Almaty. Selon les données officielles du ministère des Situations d'urgence de la République du Kazakhstan, l'épicentre du séisme était situé à seulement 8 kilomètres au sud-ouest de la ville, et les secousses ont été clairement ressenties par les habitants de la métropole et des localités voisines.

Selon les estimations, la magnitude du séisme dans la ville elle-même était de 3 à 4 points. Des secousses de 2 à 3 points ont également été observées dans le district de Karasay (Kaskelen), ainsi que dans les villages de Boralday et d'Otegen-Batyr. En raison de la proximité extrême de l'épicentre avec les zones habitées, les secousses ont de nouveau suscité inquiétude et agitation parmi les citadins.

« Épicentre à 8 km, secousses de 4 points et périphérie urbaine » : 5 points clés du séisme

Faits officiels les plus importants selon le rapport sismologique d'urgence publié par le ministère des Situations d'urgence du Kazakhstan :

L'épicentre était très proche de la ville : Le foyer principal du séisme a été enregistré à seulement 8 km au sud-ouest d'Almaty ;

3 à 4 points au centre de la métropole : L'intensité des secousses a atteint 3 à 4 points dans la zone urbaine, étant clairement ressentie ;

2 à 3 points à Kaskelen et Boralday : Dans les localités périphériques, notamment Karasay (18 km) et Boralday (19 km), la force était de 2 à 3 points ;

2 points enregistrés à Otegen-Batyr : Des secousses légères ont également été détectées dans ce village situé à 28 km de l'épicentre ;

L'activité sismique se poursuit : Les vibrations du sous-sol près des chaînes de montagnes d'Almaty restent sous surveillance accrue des experts.

Classification des paramètres du séisme à Almaty et dans les zones adjacentes

Tableau des indicateurs calculés par le ministère des Situations d'urgence du Kazakhstan :

Zone et localité Distance approximative de l'épicentre Force enregistrée (points) Niveau d'impact des secousses Ville d'Almaty 6–8 km de la ville (sud-ouest) 3 — 4 points Fortement ressenti dans les immeubles de grande hauteur, mobilier vibrant Karasay (Kaskelen) À 18 km 2 — 3 points Vibration clairement ressentie par les personnes Village de Boralday À 19 km 2 — 3 points Séisme de force moyenne habituelle Village d'Otegen-Batyr À 28 km 2 points Secousse légère et de courte durée Statut de l'épicentre 8 km au sud-ouest d'Almaty Foyer sismique Entièrement enregistré par les services d'urgence

Sismologie et expertise de sécurité : Pourquoi les secousses à Almaty maintiennent-elles la région en alerte ?

Conclusions des sismologues, géophysiciens et experts en situations d'urgence :

« Mouvement tectonique des chaînes de montagnes du Tian Shan » : La ville d'Almaty est située dans l'une des zones les plus dangereuses d'Asie centrale Asie centrale— au point de collision de jeunes formations rocheuses ; le fait que l'épicentre se produise à seulement 8 km des limites de la ville entraîne une perception aiguë et paniquée des secousses, même de 3 à 4 points, par la population ;

Un appel pour les régions voisines et l'Ouzbékistan : Les ondes sismiques à Almaty témoignent de l'activité des failles tectoniques régionales ; bien que cette force ne constitue pas une menace directe pour le territoire ouzbek, elle incite les autorités des zones sismiques frontalières comme Tachkent et la vallée de Ferghana à renforcer constamment la surveillance sismique ;

Infrastructure résidentielle et résistance des bâtiments : Ces secousses régulières de faible et moyenne intensité exigent un contrôle constant de la résistance sismique des nouveaux bâtiments et des anciens immeubles de grande hauteur à Almaty, ainsi qu'un rappel incessant aux habitants des règles de comportement en cas d'urgence.

Ressentez-vous parfois des séismes dans votre région ? Selon vous, comment renforcer les mesures de contrôle de la résistance sismique des immeubles de grande hauteur et des bâtiments publics ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse de l'événement naturel urgent dans la république voisine avec tous vos proches !