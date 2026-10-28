Trois jours de deuil national décrétés en Espagne après un accident de train

Un deuil officiel de trois jours a été décrété en Espagne à la suite d'un accident ferroviaire ayant coûté la vie à des dizaines de personnes. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la nouvelle le 28 octobre.

Il a précisé que le deuil durera du 29 au 31 octobre. Cette période de deuil couvrira l'ensemble du pays.

« L'Espagne est en deuil et embrasse les victimes. Le gouvernement espagnol et tout l'État sont aux côtés des victimes et de leurs familles », a déclaré Sánchez.

La tragédie a été causée par la collision de deux trains à grande vitesse appartenant aux compagnies Renfe et Iryo, près de la ville d'Urda, dans la province de Tolède. Selon les premières informations, l'un des trains a percuté le second qui était à l'arrêt. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident.

Selon les dernières informations, l'accident a fait au moins 68 morts et 179 blessés. Parmi eux, environ 50 personnes ont été grièvement blessées. 30 autres passagers ont subi des blessures plus légères et ont reçu des soins médicaux. Il a été indiqué que le bilan des victimes pourrait évoluer au cours des opérations de secours.