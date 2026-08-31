En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, capitale du Kirghizistan, une rencontre importante a eu lieu entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine. Selon l'agence de presse Interfax, le dirigeant indien a une fois de plus appelé à mettre fin au conflit armé en Ukraine et à privilégier une solution diplomatique lors des négociations avec le président russe.

Narendra Modi a souligné ouvertement que les conséquences mondiales de la guerre devenaient de plus en plus dangereuses.

« Il faut mettre fin aux hostilités » : la déclaration clé de Modi

Le Premier ministre indien a fermement exprimé la nécessité de mettre fin à l'effusion de sang lors de la réunion :

Un avertissement clair : « Chaque jour de guerre tire toute l'humanité vers le bas. Il est nécessaire de passer à la fin des hostilités », a souligné Narendra Modi ;

Première rencontre en face à face : Les deux dirigeants se sont rencontrés et ont discuté pour la première fois directement depuis la visite d'État de Vladimir Poutine en Inde en décembre 2025 ;

Poursuite du dialogue : Les parties ont annoncé qu'elles poursuivraient leur dialogue ce mois-ci en marge du sommet des BRICS à New Delhi.

La position diplomatique cohérente de Narendra Modi

Le dirigeant indien a souligné à plusieurs reprises, sur la scène internationale et lors de réunions de haut niveau, que la crise ukrainienne ne devait être résolue que par la négociation :