«Arrêtez la guerre !» Qu'a dit Narendra Modi à Poutine à Bichkek ?
En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, capitale du Kirghizistan, une rencontre importante a eu lieu entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine. Selon l'agence de presse Interfax, le dirigeant indien a une fois de plus appelé à mettre fin au conflit armé en Ukraine et à privilégier une solution diplomatique lors des négociations avec le président russe.
Narendra Modi a souligné ouvertement que les conséquences mondiales de la guerre devenaient de plus en plus dangereuses.
« Il faut mettre fin aux hostilités » : la déclaration clé de Modi
Le Premier ministre indien a fermement exprimé la nécessité de mettre fin à l'effusion de sang lors de la réunion :
Un avertissement clair : « Chaque jour de guerre tire toute l'humanité vers le bas. Il est nécessaire de passer à la fin des hostilités », a souligné Narendra Modi ;
Première rencontre en face à face : Les deux dirigeants se sont rencontrés et ont discuté pour la première fois directement depuis la visite d'État de Vladimir Poutine en Inde en décembre 2025 ;
Poursuite du dialogue : Les parties ont annoncé qu'elles poursuivraient leur dialogue ce mois-ci en marge du sommet des BRICS à New Delhi.
La position diplomatique cohérente de Narendra Modi
Le dirigeant indien a souligné à plusieurs reprises, sur la scène internationale et lors de réunions de haut niveau, que la crise ukrainienne ne devait être résolue que par la négociation :
Sommet de Samarcande (2022) : « L'époque actuelle n'est pas celle de la guerre. Nous avons beaucoup parlé au téléphone : la démocratie, la diplomatie et le dialogue sont les principaux outils qui influencent le monde », avait-il déclaré à Poutine ;
Visite à Moscou (2024) : « Il est impossible de trouver une solution à un problème sous une pluie de bombes, d'armes et de balles, et de mener des négociations de paix avec succès », avait-il déclaré fermement ;
Visite à Kiev : Cette même année, Modi s'est rendu à Kiev pour appeler les deux parties à revenir à la table du dialogue et des négociations.
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