Promenade sur l'or : le premier passage piéton au monde en or pur 24 carats ouvre à Dubaï

·19·Monde
Promenade sur l'or : le premier passage piéton au monde en or pur 24 carats ouvre à Dubaï

Dubaï, joyau des Émirats arabes unis, se lance dans un nouveau projet de luxe sans précédent et un record mondial. D'ici fin 2026, un passage piéton spécial en or pur 24 carats sera inauguré dans le célèbre quartier « Gold Souk / Gold District » de la ville.

Selon les informations officielles des organisateurs, cette structure sera la première et la plus longue allée en or naturel de la planète, permettant aux visiteurs de se promener librement sur ce revêtement précieux unique.

Luxe et merveille d'ingénierie : pureté 24 carats

Le projet est considéré comme une nouvelle étape non seulement pour le tourisme, mais aussi pour l'industrie de la bijouterie et du design :

  • Or pur 24 carats : La surface de l'allée sera décorée d'un revêtement en or 24 carats de haute qualité et d'une pureté maximale (99,9 %) ;

  • Premier et plus long au monde : Les auteurs du projet soulignent que cette allée sera leader mondial incontesté en termes de longueur et de concept, et sera enregistrée comme un record officiel ;

  • Espace de promenade ouvert et public : Les touristes visitant la ville et les résidents locaux pourront marcher directement sur cette allée précieuse et organiser des séances photo sans aucune restriction.

Pourquoi Dubaï ? Objectif stratégique et tourisme

Derrière cette initiative extrêmement coûteuse se cache la stratégie économique à long terme de la ville :

  • Flux touristique mondial : Porter le leadership et l'attractivité de Dubaï sur la carte touristique mondiale à un nouveau niveau ;

  • Statut de capitale de l'or : Le projet renforcera encore le statut de Dubaï en tant que centre mondial majeur du commerce de l'or et de l'industrie de la bijouterie ;

  • Une nouvelle carte de visite pour les visiteurs : Cette allée devrait devenir une destination emblématique, incontournable pour chaque touriste, au même titre que le Burj Khalifa et le Dubaï Frame.

Fiche technique du projet de l'allée dorée de Dubaï

Indicateur

Détails

Nom du projet

Le premier passage piéton en or 24 carats au monde

Emplacement

« Gold District », Dubaï, EAU

Pureté du matériau

24 carats (revêtement en or pur)

Statut

Le premier et le plus long passage piéton en or au monde

Date de lancement

Fin 2026

Objectif principal

Augmenter l'attrait touristique et renforcer le leadership dans le commerce de l'or

DubaïGold DistrictEAUTourismeLuxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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